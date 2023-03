El Campus Universitari Igualada-UdL va acollir aquest passat dissabte, 25 de març, una jornada organitzada per la Societat Catalana de Matemàtiques per a celebrar el Dia Internacional de les Matemàtiques, que es commemora el 14 de març. Sota el títol “Matemàtiques per a tothom”, es van aixoplugar quatre xerrades que van posar de manifest el fet que les matemàtiques són presents en molts àmbits de la nostra vida i tenen com un dels principals objectius millorar la vida de la gent. L'activitat s'ha donat a conèixer aquest dilluns.

Les xerrades van girar al voltant de “les matemàtiques i la filogenètica”, que va anar a càrrec del professor Jesús Fernández-Sánchez (Universitat Politècnica de Catalunya); “la codificació de la informació” de la mà de la professora Xaro Soler (Universitat Alacant); “l’aprenentatge automàtic per a la prevenció de riscos”, a càrrec de la professora Rosario Delgado (Universitat Autònoma de Barcelona) i “l’estabilitat del Sistema Solar” que va impartir l’investigador Marc Jorba (CRM). Finalment, la jornada va cloure amb un taller sobre “Contextualització a batxillerat amb aplicacions i eines del segle XXI” a càrrec dels professors Albert Granados i Vicente Bitrián, de l’Institut Pere Vives d’Igualada. La jornada va servir també per debatre sobre la importància de la formació matemàtica a secundària i batxillerat i la necessitat de tenir bons professors i professores de matemàtiques, ben formats, des de l’Educació Infantil fins a batxillerat.