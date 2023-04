Els taller Àuria d'Igualada, que vol ser una oportunitat per a persones capacitats diverses, celebra els seus primers 50 anys amb una exposició que es va estrenar dijous al vespre en la que vol mostrar a la ciutat el seu dia a dia, la seva tasca social i la seva evolució. L’entitat inicia una gira de l’exposició que commemora aquest mig segle d’història. La primera parada es va poder veure ahir a la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, on hi serà fins al 30 d’abril. És un recull de la història, amb testimonis i fotografies d’aquestes més de cinc dècades estretament lligada a Igualada i la comarca de l’Anoia. "Una fita que, per l’entitat no és vista com un aniversari, sinó com una fita sostinguda al llarg del temps", segons han explicat fonts de l'entitat.

Amb aquesta exposició, Àuria celebra els 50 anys de l’"inici d'una voluntat i un compromís de transformació i inclusió que va engegar el que avui és la raó de ser, la visió, la missió i els valors d'Àuria i les seves entitats". Parteix d'aquella primera etapa sota la gerència del recordat Òscar Miró. Aquesta mostra gratuïta que acull La Sala, la sala municipal d'exposicions, té el suport del departament de Promoció Cultural de l'Ajuntament d'Igualada. La mostra vol posar en valor "la vàlua de les persones amb capacitats diverses el seu desenvolupament, autonomia i visibilitat com a ciutadans i part imprescindible d’un projecte que avui reflecteix la mateixa il·lusió i el mateix compromís que el d'aquell grup de pioners que va posar en marxa tot això". Per als impulsors de la iniciativa és "una oportunitat per apropar encara més el projecte a la ciutadania i per posar les bases per celebrar 50 anys més de transformació i d'inclusió, des de la igualtat, la responsabilitat social, la innovació i qualitat, la transparència, el respecte, l'empatia, la col·laboració i l'autonomia". Després de mostrar-se a lLa Sala, aquesta exposició farà com a mínim dues parades més, una a la Biblioteca Central i una altra a l'Ateneu Igualadí.