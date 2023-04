L’Hospital Universitari d’Igualada forma especialitats hospitalàries d’anestesiologia, cirurgia, traumatologia, medicina familiar i comunitària, ginecologia i geriatria. També formen farmacèutics i, a nivell d’infermeria, llevadores i infermeres de geriatria. És el procés d’especialització que necessiten els joves sanitaris. En el cas dels metges, hauran passat fins a 10 anys de formació entre la universitat i els anys coneguts com de residència. Cada any, el CSA té una desena de places per formar aquests futurs especialistes. No són tots els metges que es formen a l’Anoia, també hi ha els que completen els seus estudis amb residència a unitats de l’ICS.

En un futur no gaire llunyà, hi podria haver alguna plaça més per a resident, perquè la unitat d’anesteologia ha iniciat el procés per incorporar un resident més, segons explica el doctor Joan Carles Mateu, cap de l’Àrea de Gestió del Coneixement del CSA. «Normalment formem metges especialistes d’hospitalària i d’atenció primària i comunitària. En surten 9, entre metges infermeres i farmacèutics, i dels 9 ens en quedem 5», indica el doctor Mateu, amb un cert orgull per l’èxit d’aquesta convocatòria. «De metges se’n necessiten molts més durant l’any a l’hospital, però aquest és un hospital de segon nivell i formem en especialitats bàsiques (medicina, farmàcia, cirurgia, traumatologia, ginecologia i geriatria), però també necessitem altres especialistes que ens han de venir de fora, perquè no tenim prou capacitat per formar un neuròleg o un cardiòleg, per exemple», explica el cap de la formació. «Ens costa trobar gent», assegura, un fet que atribueix a que «estem ala segona corona», «les idees de la societat han canviat» i els nous metges trien prioritàriament centres de Barcelona.