ERC Igualada va encetar ahir la seva campanya amb una arrossada popular a la plaça de Pius XII, davant més d’un centenar de persones. L’acte, que també va servir per presentar totes les persones que integren la llista, va comptar amb la presència de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret. L’alcaldable Alba Vergés, i el número 2, Enric Conill, van presentar el programa per als propers quatre anys.

Sota el lema «El canvi útil», Conill va assegurar que «comencem el segon assalt per governar a Igualada. Fa quatre anys era una oportunitat, ara és una necessitat». L’alcaldable, Alba Vergés, també va posar èmfasi en el fet que «tenim una Igualada sense rumb ni GPS, que no sap on va», i es va mostrar convençuda que aquest 28 de maig Igualada es tenyirà de groc». En l’acte van recordar que el 2019 es van obtenir els millors resultats de la història d’ERC a Igualada, i que ara es vol donar continuïtat a aquell projecte sumant més gent.

Quant al programa, entre altres coses Vergés va destacar el projecte del tren ràpid: «No hem de renunciar a res, per això hem impulsat una gran aliança per reclamar el tren ràpid». Va prometre que des d’ERC Igualada es treballarà per fer una ciutat «on les persones hi vulguin i hi puguin crear el seu projecte de vida». Per la seva banda, Meritxell Serret va apuntar que «tenim mans, lideratge i projecte per fer el canvi útil i construir la República catalana».

«Una llista preparada»

En l’acte es va presentar la llista, que, segons Vergés, la forma «un equip preparat per governar». Va explicar que «és un orgull comptar amb un equip com aquest, amb il·lusió, empenta i ganes d’aportar la seva experiència professional i coneixement integral de la ciutat».