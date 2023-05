El candidat a l’alcaldia d’Igualada, Jordi Cuadras, proposa que el Mercat de la Masuca faci un pas endavant, amb un nou nou mercat adaptat a les necessitats actuals i futures a la plaça de la Masuca, amb una estètica del mercat de la Pajarera que antigament hi havia a la plaça de l’Ajuntament. Un cop fet aquest mercat, es faria el trasllat i l’actual edifici de la Masuca quedaria convertit en una gran plaça amb aparcament com es va fer amb Cal Font. El nou espai és una de les idees de Cuadras i el seu equip d'Igualada Som-hi en la campanya per a les eleccions municipals del 28-M.

Jordi Cuadras, d'Igualada Som-hi, explica que “creiem en el Mercat de la Masuca i sabem de la inquietud de molts paradistes pels 10 anys de retard que porta la reforma. Proposem un projecte que donaria tranquil·litat als paradistes i garantiria el seu futur i, sobretot, transformaria tot aquell barri. Per això, si guanyem les eleccions del 28 de maig impulsarem la construcció del mercat a la plaça de la Masuca amb unes parades dimensionades a la demanda actual i futura i sense donar més maldecaps als paradistes. Mentrestant podrien mantenir les seves llicències a l’actual edifici i un cop fet el nou mercat es faria el trasllat, sense l’impàs d’haver-se de situar en una carpa com vol fer el govern de Junts. La nostra proposta és la més ordenada i tranquil·la pels paradistes i la que garanteix millor, per sempre més, el futur del mercat. A més, és la proposta en la qual podem aprofitar la feina feta que hi ha hagut fins ara d’estudi i anàlisi del dimensionament del mercat”.

El mercat que proposta Jordi Cuadras seria icònic, ja que la forma arquitectònica de l’edifici estaria inspirat en el mercat de la Pajarera que va estar en funcionament de l’any 1910 al 1963 a la plaça de l’Ajuntament. La plaça que naixeria al seu davant serviria per la instal·lació del mercat ambulant i el dels pagesos.

L’arquitecte i número 11 de la llista d’Igualada Som-hi, Salvador Pelfort, explica que “el mercat que proposem construir a l’actual plaça de la Masuca esdevindria un edifici que seria icona d’Igualada, fàcilment identificable com a Mercat i que, amb la gran plaça que obriríem al seu davant on ara hi ha l’actual edifici, seria un punt de referència i trobada. L’entorn de la Masuca guanyaria en qualitat i dignitat i això faria que el Mercat tingués molta més potència. Seria un edifici de planta baixa única, a quatre cares, amb entrades al seu voltant, amb un sostre que li donés llum zenital i natural i molt espaiós i agradable per dins”.

El nou mercat proposat per Igualada Som-hi seria, a més, el gran centre del producte Km0 de la comarca i també tindria espais de tast i restauració per atraure més clients. A la plaça que naixeria on ara hi ha l’actual edifici, a més del mercat ambulant i de pagesos, s’hi podrien ubicar al seu entorn diferents establiments que donarien dinamisme a la zona i serien un punt d’atracció, així com activitats culturals i festives de la ciutat.

Cuadras remarca que “la zona de la Masuca està destinada a agafar un nou protagonisme els propers anys i volem que el Mercat sigui el pal de paller d’aquesta transformació de tot el barri. El nou mercat, sumat a la ubicació dels Jutjats, del ViuB, del Campus Universitari, de l’Oficina del SOC i la reforma de la Soledat que proposem farien que el que ara és una zona apagada passi a ser una zona plena de vida”. Jordi Cuadras i Salvador Pelfort han fet la presentació del projecte de manera conjunta amb la regidora i número 2 d’Igualada Som-hi Montse Montaña i l’empresària i número 6 de la llista Sonia Mesas.