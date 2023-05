La veterana il·lustradora osonenca Pilarín Bayés va ser diumenge a Igualada per donar suport a Marc Castells. L’artista va participar en una xocolatada al Parc Central i va posar en valor la tasca de l’alcaldable al capdavant del consistori i va citar com a exemple de bon govern, el mateix parc, que aquesta setmana passada havien qüestionat els grups de l'oposició per haver omplert el llac en plega crisi de restriccions d'aigua.

Pilarín va destacar que Marc Castells “és un gran gestor i ho ha demostrat com alcalde de la ciutat. De fet, recordo que ja fa uns anys, Jacint Codina, alcalde Vic, una vegada em va dir: segueix en Castells, perquè el veig un polític molt preparat, amb molta visió i amb molt sentit del país que volem” i va continuar afirmant que “avui ho podem assegurar, perquè la seva obra de govern parla per si mateixa, i aquí en tenim un gran exemple, un parc que està ple a vessar de gent, un parc que dona qualitat de vida a la ciutat i als igualadins”.

Desenes de ciutadans de totes les edats van acostar-se el Parc Central per poder parlar amb Pilarín, per poder-s’hi fotografiar o per demanar-li que els firmés algun dels seus nombrosos llibres.

L’artista va dibuixar en directe, davant els assistents, la nova zona del Parc Central, tal i com la veu: “un espai on els infants hi són feliços jugant, on els avis i les àvies gaudeixen dels nets i d’aquest entorn natural i, també, un lloc ideal per als enamorats”.