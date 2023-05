El candidat d'En Comú Podem a Igualada, Rafa Moya, considera que "s'ha de posar fi a les polítiques negacionistes de Marc Castells, que no dubta a incomplir el decret contra la sequera". La setmana passada l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va advertir que haver omplert el biollac del Parc Central que s'ha construït no era legal en un moment d'alerta per sequera. "Cal acabar amb les complicitats d'aquells sectors i partits que fan impossible la gestió pública de l'aigua a Igualada i que només posen entrebancs a una transició ecològica inajornable", ha afegit el candidat Moya. També "cal un veritable diàleg i participació amb el veïnat, treballant conjuntament per millorar i garantir el futur de la qualitat de vida a la ciutat i a la Conca", ha remarcat.

Durant aquesta campanya per a les eleccions municipals del 28-M, Igualada en Comú Podem ha participat en debats organitzats per diferents espais i plataformes ciutadanes que estan realment preocupats pel futur d'Igualada i la Conca davant de projectes com el Pla director de la Conca o el projecte d'ampliació de l'A2. Igualada en Comú Podem ha signat el "Pacte per l'aigua a Igualada", impulsat per l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Públic i Impuls Sostenible. La candidatura també s'ha adherit al "Compromís per una implantació responsable de les renovables al servei dels ciutadans". Per Igualada en Comú Podem protegir els espais naturals, les terres de conreu i la biodiversitat, millorar la connexió entre barris amb una mobilitat sostenible són les prioritats programàtiques "perquè nosaltres som la candidatura verda que es presenta a Igualada".

Igualada en Comú Podem aposta seriosament per la transició ecològica, la municipalització de la gestió de l'aigua, per un canvi de model en la gestió dels residus, per la recuperació del riu Anoia i per la creació d'operadors energètics municipals en xarxa, 100% renovable, desconnectant els edificis municipals de l'oligopoli elèctric. L'objectiu és fer més verda Igualada, pacificant el trànsit i exigint a la resta d'administracions que facin els deures i les inversions per garantir les millores en la comunicació dins de la Conca i cap a Manresa i Vilafranca.

En la recta final de la campanya, la candidatura continua sortint als carrers, amb presència als barris, amb les paradetes informatives. El día 25, clourà la campanya amb una festa a Can Comas, amb la participació de la diputada al Congrés, Mar García Puig, autora del llibre "La historia de los vertebrados".