L’Associació del Parc Agrari de la Conca d’Òdena ha quedat creada oficialment amb la participació dels municipis que integren el projecte i el Consell Comarcal de l'Anoia. La primera presidència, per quatre anys, serà per a l'Ajuntament de Jorba. A la reunió constituent, que va tenir lloc dilluns passatm hi han assistit els diferents alcaldes, el vicepresident primer del Consell, Jordi Cuadras, el cap de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipals d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, Jaume Minguell, i la cap del Servei de Coordinació d’Oficines comarcals i Gestió Territorial a la Catalunya Central de la Generalitat de Catalunya, Patrícia Pladevall.

La primera junta ha quedat constituïda amb la presidència per part de l’Ajuntament de Jorba, la vicepresidència per part del Consell Comarcal de l’Anoia, la tresoreria per part de l’Ajuntament de Copons i la secretaria l’ostentarà l’Ajuntament d’Òdena. La junta es renovarà passats 4 anys.

L’acte es va fer a l’Obrador, situat al magatzem municipal de l’Ajuntament de Jorba, així, els assistents han aprofitat l’ocasió per conèixer les instal·lacions amb una visita guiada per l’alcalde de Jorba, David Sànchez. Tot seguit, s’han reunit per constituir l’entitat i tractar temes com les accions iniciades del Pla d’Accions 2023 i projectes vinculats i el recull de subvencions rebudes aquest any per al projecte.

El projecte del Parc Agrari de la Conca d’Òdena neix amb la voluntat de ser "una eina de dinamització territorial que permeti incidir positivament sobre les activitats que es desenvolupin en sòls agrícoles i forestals, juntament amb totes aquelles que se’n derivin o hi estiguin relacionades d’una o altra forma (agroindústria transformadora, gastronomia, turisme, oci, cadenes de valor dels productes agroalimentaris i comercialització, esport, o aprovisionament de serveis ecosistèmics, entre d’altres)", segons han explicat fonts de l'Associació.

L’objectiu general del Parc Agrari de la Conca d’Òdena és "afavorir el desenvolupament d’un model agroalimentari basat en la qualitat i la proximitat, que sigui resilient al canvi climàtic i poc depenent del mercat global, que fomenti la transformació de les primeres matèries mitjançant el desenvolupament de l’agroindústria, que permeti la gestió sostenible del mosaic agroforestal i proveeixi de serveis ecosistèmics, que fomenti el desenvolupament d’activitats econòmiques dinamitzadores associades a l’activitat agrícola i al territori, que faci accessible per a tota la població una alimentació equilibrada i de qualitat basada en productes locals, i que esdevingui motor econòmic mitjançant la generació d’ocupació de qualitat entorn el sector agroalimentari i les activitats associades".

El Parc Agrari està integrat per 15 municipis, que en conjunt representen una superfície de 372,18 km2 i una població de més de 80.000 habitants. Els municipis que s’inclouen són: Argençola, Capellades, Carme, Castellolí, Copons, Jorba, Igualada, La Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt, Òdena, Orpí, Rubió, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí. També formen part les associacions: Associació de Productors de la Conca d’Òdena, Associació de Restauració i Comerç de la Conca d’Òdena i Associació d’Agents de Promoció turística del Parc Agrari de la Conca d’Òdena.

Fa pocs dies, el 20 de maig, que el Parc Agrari va tenir un dels actes destacats de la seva agenda, un mercat a Copons. Era ja la quarta edició del mercat, un esdeveniment que "va rebre una resposta molt positiva pel públic assistent", segons els organitzadors. Hi van participar una quinzena de productors locals.