S’enfronten a vuit anys de presó per robar material d’Ausa i revendre’l

Tres homes s'enfronten a vuit anys de presó acusats d'apoderar-se de material de l'empresa manresana Ausa, dedicada a la fabricació de vehicles, i d'una altra societat per després revendre'l. Regió7 ha pogut confirmar que dos dels encausats són extreballadors de l'empresa manresana i aprofitaven el seu càrrec per apoderar-se de plànols d'Ausa per mecanitzar les peces i comercialitzar-les. La fiscalia els acusa d'un delicte de furt, blanqueig de capital i pertinença a una organització criminal per uns fets que van tenir lloc entre els anys 2024 i el 2016. El judici se celebrarà el pròxim 29 d'abril a l'Audiència de Barcelona.

L'escrit d'acusació assenyala que un dels acusats treballava al departament de logística d'Ausa i, com a tal, tenia la funció de fer les comandes de material. N'hi ha un altre que era cap de taller d'una empresa proveïdora d'Ausa "amb àmplies funcions de gestió respecte a la compra i venda de material". Finalment, el fiscal exposa que el tercer acusat "tenia un gran coneixement de l'empresa Ausa i els seus proveïdors i, en general, de tot el mercat dels mecanitzats".

Per a la fabricació de vehicles industrials, l'escrit d'acusació posa en relleu que Ausa utilitzava una gran quantitat de proveïdors, "de manera que els enviava el material que havien de mencanitzar per retornar-lo de nou a l'emplaçament on es feia el muntatge final". En aquest sentit, el fiscal relata que els tres acusats, "aprofitant els seus coneixements i els seus càrrecs a les empreses, van idear un pla per apoderar-se, de forma parasitària, de material d'Ausa i d'una altra empresa per després comercialitzar-lo a través d'una altra societat amb el conseqüent benefici il·lícit". El fiscal apunta que utilitzaven els plànols de les peces corresponents, elaborats per Ausa, i mecanitzaven les peces en una altra empresa sense coneixement del seu propietari.

Per extreure el material d'Ausa, un dels acusats preparava unes caixes amb material que passava a recollir un altre dels acusats a les sis del matí, "quan hi havia pocs treballadors a l'empresa", utilitzant el codi d'accés que li havia facilitat prèviament. Posteriorment, els acusats transportaven aquest material en una altra empresa, on feien el corresponent procés de mecanització, amb els plànols d'Ausa. Un cop fabricades, el fiscal assegura que les venien "com a recanvis adaptables a vehicles d'Ausa".

Per aquests fets, la Fiscalia demana per als acusats dos anys i sis mesos de presó per un delicte de furt, quatre anys de presó per blanqueig de capital i un any i sis mesos de presó per pertinença a un grup criminal. Respecte a la responsabilitat civil, el fiscal demana que els acusats indemnitzin les dues empreses afectades amb 52.926,48 euros, que és una de les quantitats que apareix en una de les factures que proven la seva activitat de revenda il·legal.

