Els establiments de l'Anoia que participen en el programa Punts d'Informació Turística han fet una nova sortida que els ha portat a conèixer la nova oferta turística de la comarca, volta amb bicicleta elèctrica des de Calaf, amb visita a la població i a la mina Vicenta de Calonge de Segarra. La mina és una antiga galeria d'extracció que recentment s'haadequat i obert per poder-hi fer visites turístiques.

La matinal ha començat a Calaf on una trentena de participants ha iniciat la sortida en bicicleta elèctrica cap a la Mina Vicenta de Calonge de Segarra. Una antiga mina de carbó, un nou espai recentment restaurat i museïtzat que permet viure i conèixer la duresa i les condicions de treball que es vivien en aquest tipus d'explotacions mineres i com es realitzava l'extracció de materials. Seguidament, i aparcada ja la bicicleta han anat fins al Castell de Mirambell i l'han visitat. A més de la visita guiada al mateix castell que els darrers anys s'hi han fet tasques de conservació i restauració, també es va visitar l'espai patrimonial "Castells de Marca" un recorregut pel territori ara fa 1.000 anys i per 7 castells que defensaven la Marca Hispànica.

Les sortides sobre el terreny formen part de les formacions que han de seguir les empreses que participen en el programa Punts d'Informació Turística (PIT), impulsat per la Diputació de Barcelona i gestionat des del Consell Comarcal de l’Anoia, que té com a objectiu dotar els equipaments turístics d’informació i coneixements dels atractius i l’oferta turística del territori. D'aquesta manera, poden conèixer de primera mà les diferents propostes turístiques que existeixen a la comarca i, a la vegada, establir relació entre elles, aprendre i explorar possibilitats de col·laboració.

El programa consta de diferents sessions de formació, sessions teòriques i sortides de coneixement del territori amb l’objectiu d’estar preparats per oferir informació i assessorament de qualitat a turistes i visitants.