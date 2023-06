Marc Castells (Junts) és novament alcalde d'Igualada. Afronta el seu quart mandat consecutiu, amb una majoria important, 10 regidors, que no arriba a ser absoluta, però que li permet governar en solitari. A l'oposició no hi ha acord suficient per formar un govern alternatiu, perquè tot i que sumen 11 dels 21 regidors del ple, no hi ha prou sintonia per anar plegats. En el ple d'aquet dissabte els regidors de cada grup han votat l seu cap de llista i Jordi Cuadras, Igualada Som-hi, cap de la formació amb més vots després de la de Junts, ha lamentat adreçant-se al cupaire Pau Ortínez, de Poble Actiu, que lamentava els vetos. Entre l'oposició s'havia intentat formar una suma alternativa, però la condició era que la llista més votada del tres, la d'Igualada Som-hi, cedís el lloc d'alcalde a la d'ERC, d'Enric Conill, i en aquest punt es van acabar les converses.

La sessió de constitució del nou ajuntament d'Igualada s'ha celebrat amb absoluta normalitat i amb tots els rituals habituals, amb credencials, juraments o promeses per imperatiu legal), imposició de medalles als regidors (dels que n'acumulen més, l'alcaldes i el regidor Pere Camps, que exercia alhora de president de la mesa d'edat, que en tenen 4. Un dels que se la penjava per primera vegada era Ansel Pasquina, vinculat a Igualada Som-hi, que és el més joves del plenari i que va completar la mesa d'edat, juntament amb la secretària Ivone Carné). Entre el públic, a part dels familiars més directes dels regidors, Laura Borràs, presidenta de Junts, Alba Vergés, vicepresidenta del Parlament, i el diputat socialista, Jordi Riba, que han segut a la primera fila del públic al costat del pare de Castells, i la seva dona, Gemma, i els fills, Jofre i Martina. La presència dels polítics fora del govern d'Igualada ha passat amb discreció. Hi ha hagut salutacions amb el nou alcalde i correcció institucional. A Alba Vergés, que ha estat cap de llista d'ERC i que ha renunciat a prendre l'acta de regidora, se l'ha vist tranquil·la fent suport al seu grup. I Enric Conill en el seu parlament s'hi ha referit per agrair-li la feina feta conjuntament en aquesta campanya, que ha assumit que havia acabat amb un resultat que no era el que s'esperaven. Estava tan clar el resultat final de la votació, que la intervenció dels caps de cada grup s'ha fet després de la votació i, per tant, no hi ha hagut una petició de vot, sinó només un discurs per presentar el programa i marca una posició inicial en el començament del mandat. Respecte entre els grups durant la investidura, aplaudiments per a cada intervenció, i només Castells, sabedor que amb ERC i Igualada Som-hi hi haurà de negociar quan li calgui la majoria absoluta, ha reptat a Poble Actiu. Castells, a l'inici de la seva intervenció, li ha dit: "Regidor Ortínez, oi que vostè voldria tenir 10 regidors, com m'agrada a mi? Doncs si jo apliqués el seu programa en tindria 3, que són els que té vostè).