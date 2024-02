Joves de diferents edats de Vallbona d'Anoia han participat aquest gener al programa Altaveus per tal de difondre informació d'interès per a companys de les seves edats. Aquesta ha estat una iniciativa fomentada de la regidoria de Joventut i hi han participat 13 nois, tant del municipi com de municipis propers, participen en la iniciativa.

El projecte Altaveus busca crear i potenciar espais de participació i diàleg entre la joventut, promoure un ambient propici per al debat i establir una avaluació contínua de les accions que es duen a terme en l'àmbit juvenil del territori. Amb l'objectiu de promoure la participació activa, el projecte permet als joves ser corresponsals de la informació, establint espais de diàleg tant amb els seus companys i companyes com amb altres joves integrants del projecte. La regidoria de joventut de Vallbona d'Anoia agraeix a tots els participants la seva dedicació i entusiasme en aquesta iniciativa i anima a tots els joves interessats a unir-se a Altaveus i a ser part activa. "La primera trobada ha estat un èxit amb una molta participació i compromís", segons han explicat fonts de l'Ajuntament.