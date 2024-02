Dues persones van resultar ferides aquest dimecres després de sortir-se de la via i bolcar amb el cotxe a la B-224, a Piera. El turisme conduia en sentit Masquefa quan va produïr-se l'accident, entorn 2/4 de 9, segons els Bombers de la Generalitat. Ambdues van haver de ser ateses in situ pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i, segons han explicat fonts d'aquest cos, van acabar sent traslladades a l'Hospital d'Igualada amb pronòstic menys greu.