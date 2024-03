El diputat d’Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, Sergi Vallès, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i el d’Òdena, Jaume Xaus, han presentat aquest dimecres el projecte de l’Anella del Cel de la Conca d’Òdena, un nou circuit que transcorre paral·lel al de l’actual Anella Verda, però a més alçada, pels punts més alts, resseguint la carena existent.

El traçat d’aquesta nova via verda, en plena natura, passa per petites muntanyes que configuren el límit nord d’Igualada amb Òdena, on actualment hi ha diversos senders i traces ja existents però utilitzats principalment per corredors i senderistes amb un cert nivell d’expertesa, ja que és un recorregut que no té una bona continuïtat.

Marc Castells, alcalde d’Igualada, ha explicat que l’Anella del Cel "es configura a partir de camins i senders ja existents que s’habilitaran tant per a vianants com per a ciclistes. El que sí que caldrà resoldre són les discontinuïtats que hi ha actualment, ja que hi ha trams on no hi ha camí practicable". Un dels punts més espectaculars, ha destacat Castells, serà el pas de l’Anella d’una banda a l’altra de la carretera de Les Maioles (BV-1031), on hi ha previst construir una passera de vianants, a l’estil d'un pont tibetà.

El projecte de l’Anella del Cel de la Conca d’Òdena estarà dividit en tres trams, que els marca bàsicament l’orografia del terreny. L’objectiu és mantenir les característiques dels camins, segons han explicat Vallès, Castells i Xaus. Una part dels camins seran amples i es mantindran alguns senders amb traça més estreta.

El camí per a vianants de la carretera de les Maioles, clau per iniciar el projecte

L’anunci del projecte ha coincidit amb la passejada d’obertura del nou itinerari de vianants a la BV-1031, que ja s’ha construït i que ha estat finançat principalment per la Diputació de Barcelona. Un nou camí segur que ara permetrà connectar l’Anella del Cel amb l’Anella Verda, Igualada i Òdena.

Les obres s’han dut a terme des del final de l’itinerari existent, al punt quilomètric 18, 600, fins a la connexió amb la futura anella verda, al punt quilomètric 18,450. Aquest tram permet donar continuïtat al camí per a vianants "de manera còmoda i segura", d'Igualada a Òdena.

El diputat Sergi Vallès ha recalcat que “aquest itinerari de vianants té tot el sentit del món”, ja que permet “compartir la mobilitat dels veïns d’Igualada i Òdena per poder gaudir de l’entorn privilegiat, d’aquestes vistes”. En aquest sentit, el diputat ha explicat que la Diputació compta amb un equip que sap “veure totes les oportunitats d’aquelles carreteres que són nostres i poder treure el màxim profit fent trams com aquest”. Vallés també ha destacat que “el nou traçat de 150 metres, permet una major seguretat i comoditat per als vianants i permet que aquests puguin practicar esport o caminar per la natura amb seguretat, ara a més permetrà que es connecti l’Anella Verda amb la futura Anella del Cel de la Conca d’Òdena”. A la vora de l’itinerari hi ha l’autovia A-2 i el paratge de Ca l’Alemany al nord, la Via Verda de circumval·lació i el camí de les Guixeres a l’est i les restes d’antigues extraccions de guix com la Guixera de Boada.

El nou itinerari de connexió, amb una longitud de 150 metres, permet una major seguretat i comoditat per als vianants. A l’entorn de l’itinerari hi ha l’autovia A-2 i el paratge de Ca l’Alemany al nord, la Via Verda de circumval·lació i el camí de les Guixeres a l’est i les restes d’antigues extraccions de guix com és la Guixera de Boada.

Les característiques de l’obra inclouen la construcció d’una plataforma de dos metres d’amplada per al pas de vianants, una millora del traçat en planta de la carretera amb un eixamplament de la secció fins a un mínim de sis metres en recta i de 6,4 metres en corba, amb vorals d’entre 0,25 metres en zones de desmunt i de 0,50 metres en terraplè. L’import total de l’actuació és de 484.170,89 euros (IVA inclòs), finançat majoritàriament per la Diputació de Barcelona.

En la mateixa línia l’alcalde d’Òdena, Jaume Xaus, ha destacat “la necessitat d’infraestructures com aquesta que permeten una interconnexió entre municipis de forma segura i permeten caminar, fer esport i salut i tenir una bona qualitat de vida a tocar dels nostres municipis”.