Els Bombers han donat per estabilitzat a les 14.20 h d'aquesta tarda un incendi de vegetació i agrícola declarat a la zona del Torrent de Maçana, a Rubió (Anoia). Segons els Agents Rurals, l'incendi ha afectat una superfície de dues hectàrees.

El foc s'ha desenvolupat a tocar d'un parc eòlic que hi ha a la zona i, per això, els Bombers han demanat aturar l'activitat dels molins per facilitar les tasques d'extinció. Hi ha activades 19 dotacions i un helicòpter de coordinació, a més de les ADF.

A causa d'aquest incèndi, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 55 trucades.