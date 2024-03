La caminada solidària per a l'Associació de Famílies del Grup Àuria (AFAURIA) fa el compte enrere. El pròxim diumenge 17 de març tindrà lloc la 2a Caminada Solidària per la Inclusió d'Igualada. La caminada tindrà la sortida a Cal Maco a les 9.30 del matí. A la plaça de La Creu hi haurà també una fira amb les principals entitats solidàries de la comarca que visibilitzaran la seva tasca i activitat. La inscripció de 3 euros es dedica a l'associació de les famílies d'aquesta entitat.

Com l’any passat, la caminada tindrà dos recorreguts, un de 13 km que recorrerà l’Anella Verda de la ciutat i un de 6 km que tindrà lloc al Circuit Inclusiu, un recorregut adaptat que permet que tothom, siguin quines siguin les seves limitacions pugui gaudir de l’esport i la natura. Les inscripcions en línia estan obertes fins al dia 14 de març al web: inscribirme.com/caminadasolidariaperlainclusio. També es podran fer de forma presencial els dies 16 i 17 a Cal Maco. L'alcalde d’Igualada, Marc Castells, “anima els igualadins a participar d’aquesta caminada que l’any passat ja va ser un èxit, una jornada per fer salut i a més de forma solidària”. Castells destaca que la caminada passarà per l’Anella Verda i el Circuit Inclusiu “dos recorreguts que apropen la natura a la ciutat que apropen per la natura, per qualitat de vida, per la pràctica d’esport i també per la salut mental”. L'any passat es van apuntar a la caminada 1.200 persones, i aquest any, el director d'Àuria, Albert Piñol, espera que la xifra es pugui superar. Piñol ha destacat que es tracta d'una experiència accessible i que demostra que la inclusió de totes les persones és possible”.