Centenars de tovalloletes s'acumulen al riu Anoia després de les darreres pluges

El grup d'ecologistes Igualada pel Clima ha convocat una neteja al riu Anoia per aquest dissabte, la tercera d'aquest any. Volen fer visible el mal estat en què es troba el riu i tota la deixalla que ha arrossegat la pluja dels últims dies. Els ecologistes denuncien la «inacció» de les administracions davant un problema que ja fa anys que persisteix, com és la presència de tovalloletes i altres elements. «És absolutament dramàtic», remarca l'activista Meritxell Tudela. Per la seva banda, l'Ajuntament d'Igualada assegura que estan treballant en un projecte global amb diferents administracions per «renaturalitzar» el riu. El portaveu del govern municipal, Miquel Vives, assegura que durant aquest mandat es veurà un «canvi important» al riu.

Les pluges generalitzades que van caure el cap de setmana passat van fer aflorar, encara més, la brutícia que s'acumula des de fa anys al riu Anoia al seu pas per Igualada, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí. La llera del riu està plena de residus com ara compreses i tovalloletes. Fa anys que entitats ecologistes denuncien l'estat en què es troba el riu Anoia, un afluent petit i poc cabalós del Llobregat. Davant d'aquesta situació, Igualada pel Clima ha organitzat una acció de neteja del riu per aquest dissabte. «No ens agrada netejar, no és la nostra merda, però és el nostre planeta, ho fem per sensibilitzar», explica una de les activistes, Sílvia del Fresno.

Tovalloletes acumulades en una de les reixes que es va posar en un sobreeixidor al riu Anoia / MAR MARTÍ/ACN

Neteges amb voluntaris com la d'aquest dissabte són la forma que tenen de denunciar la deixadesa en què es troba el riu. Expliquen que és molt important fer accions de sensibilització: «Qui vingui, segur que mai més tornarà a llançar res més pel vàter». «El problema és que la gent no sap que no es pot tirar el lavabo», es queixa del Fresno. L'entitat demana més campanyes informatives per conscienciar sobre la problemàtica. «Quan plou, tot s'aboca al medi natural», remarca l'activista, que exigeix accions urgents a les administracions.

L'aspecte que presenta el riu Anoia és degut, d'una banda, als residus que la gent hi llença directament i, de l'altra, als que hi arriben a través del vàter de les llars. El portaveu del govern municipal, Miquel Vives, explica que al subsol de la ciutat hi ha molta aigua freàtica i això fa que el clavegueram se «sobresaturi» quan hi ha episodis de pluges. Quan això passa, l'aigua acaba sortint -sense passar per la depuradora- per uns sobreeixidors que hi ha al llarg del curs del riu. Aquesta aigua que surt va plena de productes com ara tovalloletes o compreses que van a parar directament al riu.

Una compresa abocada al riu Anoia / MAR MARTÍ/ACN

«Si ja sabem que hi ha un problema amb el clavegueram, per què no es dissenya un pla de millora, recuperació o ampliació?», es pregunta una altra de les activistes d'Igualada pel Clima, Meritxell Tudela. L'objectiu final hauria de ser el d'aconseguir que el riu sigui un «espai de refugi climàtic», amb més arbrat per fer ombra a l'estiu i afavorir la biodiversitat i la seva preservació. «Amb poca inversió immediata, ja començaria a donar fruits», sosté.

Prova pilot amb reixes

L'Ajuntament d'Igualada va posar en marxa ara fa dos anys una prova pilot per evitar, precisament, que els residus vagin a parar al riu quan plou molt. En concret, va col·locar reixes en alguns sobreeixidors com a mesura de retenció dels residus sòlids. Les activistes denuncien que, dos anys després, no s'ha fet cap diagnosi i, a més, lamenten que «no s'hi ha fet cap manteniment». «Aquests sistemes no són efectius perquè no hi ha cap manteniment i fa mesos que s'hi acumulen les tovalloletes i s'acaben escampant», denuncien.

Un projecte de renaturalització

Des del consistori, coincideixen que cal conscienciar més la població de la importància de no tirar aquest tipus de residus pel vàter i subratllen que l'equip de govern «està compromès amb el riu, el tresor de la ciutat», segons paraules del portaveu, Miquel Vives. Defensen que la problemàtica s'ha d'afrontar de forma més global i assegura que el compromís és treballar per «renaturalitzar-lo», tot posant l'exemple del que s'ha fet ja amb la zona del Parc Central, perquè esdevingui una illa climàtica per a l'oci i el gaudi dels ciutadans. I fer-ho amb el suport de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena, la Diputació de Barcelona, Generalitat i ACA.

Vives també ha avançat que estan treballant per poder reaprofitar tota l'aigua freàtica que hi ha a la ciutat i això serviria, en part, per solucionar la problemàtica de la «sobresaturació» del clavegueram. El regidor diu que es tracta d'unes aigües «blanques» que no haurien de passar per la depuradora i que es podrien fer servir per regar. De fet, assegura que ja s'ha començat a fer i que treballen perquè cada cop es pugui aprofitar més l'aigua freàtica.

D'altra banda, el regidor destaca alguns projectes com el nou enllaç a la Ronda Sud, la Via Blava que ja passa per la llera del riu Anoia i la subvenció de 3 milions d’euros que els han atorgat per fer millores al barri del Rec, just al costat del riu. «Ja hem començat i aquest mandat veurem el canvi important al nostre riu», conclou.