L'Ajuntament d'Igualada treu ajuts de fins a 20.000 euros per a la reforma de pisos

L’Ajuntament d’Igualada obre una nova convocatòria de subvencions per fer millores en habitatge a partir del dia 20 de març. Els ajuts s'engloben en tres grans línies: la subvenció per la rehabilitació de pisos en desús, l’arranjament de façanes i també per tirar endavant projectes de masoveria urbana amb l’objectiu de reformar habitatges posant en contacte propietaris i masovers.

La subvenció per a la reforma d’habitatges com en anteriors convocatòries és un d’un màxim de 20.000 euros per pis a reformar i no necessita d’aportació per part de la propietat si la subvenció cobreix tota la rehabilitació. La subvenció és del 100% del pressupost. Com a novetat d’aquesta convocatòria l’IVA queda inclòs, sempre i quan aquest no es pugui repercutir o compensar.

Carlota Carner, regidora d’Habitatge de l’Ajuntament d’Igualada ha detallat que una de les novetats de les bases d’aquest any és el fet que s’ha augmentat el percentatge de la bestreta fins a un 30% una vegada s’hagi presentat la comunicació prèvia o s’hagi obtingut la llicència d’obres i s’hagi signat el compromís d’incloure al Programa de Mediació, sempre que no hi hagi condicionants en la concessió.

La resta de l’import de la subvenció, segons explica l'Ajuntament, serà abonat a mesura que es justifiqui la despesa realitzada per partides.