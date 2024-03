Detenen quatre persones per robar amb força en domicilis d'Igualada i Santa Margarida de Montbui

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria d'Igualada han detingut tres homes, de 59, 41 i 37 anys, i una dona de 31, com a presumptes autors de nou delictes de robatori amb força a domicilis d'Igualada i Santa Margarida de Montbui (Anoia), així com a habitatges del Gironès i del Vallès Oriental.

La investigació es va iniciar a començaments del mes de febrer quan es va produir un robatori amb força en un domicili a Igualada. Els autors van forçar la porta d'entrada utilitzant la tècnica bumping i van sostreure objectes personals de les víctimes, joies i diners en efectiu.

En els últims mesos els investigadors van tenir coneixement de diversos fets delictius amb una metodologia semblant i especialitzada arreu del territori català. Es cometien en horari de matí, entre les 9 i 13 h, i en blocs de pisos amb múltiples veïns. Les zones escollides pels presumptes autors eren de fàcil accés des de vies ràpides i d'aquesta manera, facilitar-se la fugida. Els robatoris els cometien en el moment en què els inquilins del domicili es trobaven en horari laboral i escolar.

Amb aquests indicis i el treball d'investigació es va constatar que es podria tractar d'un grup criminal especialitzat en aquest tipus de fet delictiu format per tres homes i una dona.

Cada membre tenia un paper clau

Cada persona que formava aquest grup tenia una tasca concreta per poder cometre el fet delictiu amb èxit. La dona era l'encarregada d'esbrinar si a dins del domicili d'interès hi havia alguna persona a l'interior. Trucava de forma insistent a l'intèrfon de l'habitatge escollit, si no rebia resposta accedia al bloc amb el mètode de la radiografia. Pujava fins a la porta i trucava al timbre per assegurar-se que no hi havia ningú. Un cop la via lliure, entraven en acció la resta del grup, els especialistes en l'obertura dels panys de les portes. Accedien a l'interior i regiraven les estances del domicili fins a trobar objectes d'interès.

La tècnica que els autors utilitzaven per forçar el pany de les portes dels domicilis és l'anomenada bumping. És molt senzilla i de ràpida execució que consisteix en l'obertura dels cilindres del pany de la porta de forma neta, sense causar danys ni forçament aparent, mitjançant la percussió dels pistons utilitzant claus manipulades i creades especialment per aquesta tasca. Si no disposaven d'aquestes claus, les substituïen per rossinyols, filferro prim i/o fil de llana.

Nou robatoris

Els investigadors van aconseguir vincular el grup criminal amb nou robatoris comesos entre el novembre i març, a diferents llocs del territori català, concretament a localitats de Santa Margarida de Montbui, Igualada, Girona i la Llagosta.

El 21 de març, es van realitzar quatre entrades i perquisicions als domicilis dels quatre presumptes autors i es van intervenir objectes sostrets com accessoris personals dels inquilins dels domicilis, colònies, rellotges i joies d'alta gamma, aparells tecnològics i diners en efectiu, entre altres.

També es van localitzar eines especialitzades per forçar els panys de les portes dels domicilis com diverses claus mestres, alicates, marcadors, entre altres. Algunes d'aquestes eines es van trobar amagades dins de la caixa de plàstic on s'ubica la bateria del vehicle i algunes de petites camuflades al sota fons de targetes de crèdit.

Els detinguts, la majoria amb antecedents per fets similars, van passar a disposició judicial davant del Jutjat en funcions de guàrdia d'Igualada el passat dissabte.