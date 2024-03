Igualada exposa en una jornada de mobilitat el bus a demanda de les Comes

Igualada ha portat el projecte de bus a demanda a les Comes a la XV Jornada de Mobilitat, organitzada per la Diputació de Barcelona. Un certamen en el qual diferents municipis van fer ponències i reflexions sobre l’actual llei de mobilitat i com aquesta incidirà en les ciutats del futur.

L’Ajuntament igualadí hi va explicar com es va implantar aquesta línia a demanda al polígon Industrial i quina ha estat la seva evolució i millora. El servei es va posar en marxa l’any 2021 fruit d'un projecte conjunt dels Ajuntaments d’Igualada, de Vilanova del Camí i Montbui, el departament de mobilitat de la Generalitat de Catalunya, l'empresa Masats i les unions empresarials UEA i AEPIC.

L’autobús permet una comunicació amb un sistema eficient entre les 3 poblacions i les empreses del polígon. Aquest servei, que s’utilitza d’exemple d’implementació d’èxit en el transport a demanda de tot Catalunya, va transportar l’any passat 15.477 viatgers.