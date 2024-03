L’Ajuntament d’Igualada tanca el pressupost del 2023 amb 1,3 milions de superàvit

L’Ajuntament d’Igualada ha tancat el pressupost de l’any passat amb un superàvit d’1,3 milions d’euros, i amb un romanent de tresoreria de més de 400.000 euros. Són xifres que per a l’alcalde igualadí, Marc Castells, posen de manifest que «mantenen tots els semàfors economicofinancers del consistori en verd». Castells ha estat l’encarregat d’exposar aquest dimarts el balanç econòmic de l’últim exercici tancat, del que n’ha destacat també que situa el consistori en un estalvi net positiu i una ràtio d’endeutament del 61%. En aquest sentit, el batlle igualadí ha volgut remarcar que aquest paràmetre es troba «molt per sota del 75%, a partir del qual la Generalitat tutela la gestió financera de l’Ajuntament».

En la presentació de les xifres davant la premsa, Castells ha volgut recordar, per posar-les en context, quina era la situació de partida de l’Ajuntament l’any 2010 i quina ha estat la rebaixa de l’endeutament del consistori que s’ha fet fins a l’actualitat. Segons ha detallat l’alcalde, ara fa gairebé una dècada i mitja hi havia un endeutament al consistori del 122%, ràtio que actualment s’ha reduït a la meitat, el 61,23% abans esmentat.

Marc Castells ha destacat que a aquesta situació econòmica que ha dibuixat després del tancament de l’últim exercici per part de l’equip de govern de Junts «no s’hi arriba per inèrcia o per casualitat, s’hi arriba només amb rigorositat. El bon govern és la nostra fórmula de gestió dels diners dels ciutadans».

Per acabar, l’alcalde ha destacat «la capacitat del consistori de captar recursos d’altres administracions per fer possible els projectes que la ciutat necessita».

Per a aquest 2024, l’Ajuntament d’Igualada va aprovar a final de l'any passat un pressupost municipal de prop de 70 milions d'euros, que cal recordar que inclou en el capítol d’ingressos una previsió d’un important increment recaptatori a conseqüència de l’augment d’alguns dels principals impostos, la qual cosa va generar en el seu moment una forta contestació.

La proposta de pressupost que va presentar l’equip de govern és de 68,1 milions d’euros i el pressupost consolidat, que inclou també les societats municipals, els organismes autònoms i el Consorci Sociosanitari d’Igualada, arribarà a 83,9 milions d’euros. Creix un 16% respecte al de l’any passat, que ara s’acaba de tancar.

L’argument per l’augment de la càrrega impositiva es va posar sobretot en el fet que ha de fer front als importants increments que hi ha hagut un algunes despeses com ara les energètiques o les dels salaris, amb puges imposades del 9%.