Cap del Parc de Bombers d'Igualada: «La sequera deixa una situació molt complicada als boscos aquest estiu»

Toni Méndez (Òdena, 1968) és el nou cap del Parc de Bombers d'Igualada després d'assumir el relleu de l'anterior cap, Ferran Beltran, que es va jubilar. Méndez, que fins ara era responsable d'operacions al Parc de Manresa, afronta el repte amb la satisfacció d'assumir el lideratge del parc on va aprendre a fer de bomber.

Com entoma el repte de ser el nou cap del Parc d'Igualada?

Quan vaig saber que el Ferran, l'anterior cap, es jubilava, vaig decidir provar-ho perquè ell mateix em va engrescar. La veritat és que després d'estar un temps als Bombers de Manresa em fa il·lusió tornar al Parc d'Igualada, que és el de la meva vida. Aquí vaig començar com a forestal, després com a bomber, caporal, sergent i ara com a cap de parc. Des que he arribat la resta de l'equip m'ho ha posat molt fàcil, tinc la sort de comptar amb uns grans professionals.

Com va escollir aquesta feina?

Vas ser una casualitat. El meu avi era pagès i jo l'ajudava els estius. Un dia que segàvem uns camps es va encendre foc i aleshores van venir els Bombers per apagar-ho. Ells em van veure tan emocionat que em van deixar ajudar-los i, des d'aleshores, se'm va ficar al cap que volia ser bomber. Però no va ser fins que vaig entrar com a forestal l'any 1986 i em va tocar viure l'episodi d'incendis a Montserrat que vaig saber del tot que la meva feina era aquesta i em vaig apuntar a les oposicions.

Com recorda el Parc d'Igualada quan hi va entrar?

Ha canviat moltíssim. Quan hi vaig entrar, era un parc molt vell, ple de bombers veterans que ens ensenyaven als nous com fer la feina. Abans es treballava d'una forma molt més bruta, més física, no hi havia tants protocols com ara i feies el primer que et venia al cap per resoldre una situació. Ara es treballa molt més en equip i les eines de què disposem també són més modernes. Tot això ens permet incrementar la seguretat a l'hora d'actuar en rescats, incendis o accidents de trànsit.

Disposen dels recursos suficients a Igualada pel volum de feina?

Si ho comparem amb anys enrere, hem millorat molt pel que fa als recursos, però necessitem més personal. Actualment, som un mínim de cinc bombers cada torn, però confiem pujar aquest nombre fins a sis amb les pròximes convocatòries. Tenir més bombers és molt important per a nosaltres que cobrim una zona molt àmplia, amb més de vint municipis, i estem força allunyats d'altres parcs que ens poden ajudar en cas d'emergència greu, com el de Manresa o Martorell, que es troben a un temps de resposta d'uns 20-25 minuts.

En aquest sentit, és clau l'ajuda de les ADFs?

El fet de tenir ADFs distribuïdes pel territori ens ajuda a donar una resposta més immediata als incendis. Són grans coneixedores del terreny on treballen i això ens facilita molt la feina a l'hora d'accedir fins a les zones afectades pels focs. Tot i això, cal tenir clar el paper que ocupa cadascú i sobretot avui en dia, que l'extinció dels incendis s'ha especialitzat molt i és important que aquesta tasca la liderin els bombers per garantir per sobre de tot la seguretat.

Com ha canviat l'estratègia per extingir els incendis?

Anys enrere anàvem amb les mànegues al darrere del foc i més o menys el podíem apagar, però l'escenari actual que ens deixa el canvi climàtic és totalment diferent. Cada vegada tenim més focs de sisena generació, molt virulents, que corren més que nosaltres. Això ha obligat el cos de Bombers a especialitzar-se i a dissenyar estratègies més eficaces estudiant les dinàmiques dels incendis. Per això, és tan important deixar treballar els cossos professionals per posar per damunt de tot la seguretat.

Els fa patir aquest estiu, tenint en compte el context de sequera?

La veritat és que sí. Esperem tenir una primavera i un estiu plujós per revertir la situació dels boscos, que estan molt secs. El pronòstic és que ve un estiu complicat, però no només això, sinó que venen uns anys complicats. Els Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF) estan fent una feina de formigueta netejant els boscos per prevenir els incendis, però cal apel·lar a la responsabilitat de tots a l'hora de ser més curosos amb el medi ambient.

La situació actual els fa estar en contínua formació?

Els Bombers sempre hem de reciclar-nos per donar resposta de la millor manera possible als diferents serveis, que van evolucionant amb la mateixa societat. Una font d'aprenentatge extraordinària són els joves que pugen i que ens tornen a engrescar als més veterans amb les noves metodologies apreses de l'escola. Sumar l'experiència dels grans amb l'energia dels joves és un bon còctel per aquesta feina.

