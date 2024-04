Territori licita les obres de condicionament de la BV-2241 entre Sant Sadurní d'Anoia i Masquefa per 3,4 milions

El Departament de Territori ha licitat les obres de condicionament de la carretera BV-2241 entre Sant Sadurní d'Anoia, Piera i Masquefa per un import de 3,4 milions. L'actuació consistirà, principalment, en l'eixamplament d'un tram de la carretera, el reforç del ferm i la millora d'algun punt del traçat per afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció. Els treballs començaran a la tardor, amb un termini d'execució de sis mesos. L'actuació abastarà tot el recorregut de la carretera, de prop de 9 quilòmetres. El tram que s'eixamplarà -comprès entre la intersecció amb la BV-2249 fins al final de l'actuació- té una longitud d'uns 3 quilòmetres i passarà dels 7 metres d'amplada als 9 amb dos carrils de circulació de 3,5 metres d'amplada.

L'entorn de la carretera, segons explica el Departament de Territori, presenta diverses àrees d'activitat industrial als trams inicial i final de la via, que generen un alt percentatge de trànsit de vehicles pesants. El tram intermedi se situa en una zona marcada pel seu caràcter residencial.

Per a millorar les condicions en la circulació, el Departament ha impulsat una actuació que consistirà, principalment, en l’eixamplament i la millora del ferm de la carretera. El tram que s’eixamplarà és el comprès entre la intersecció amb la BV-2249 fins al final de l’actuació, amb una longitud de prop de tres quilòmetres, atès que és el que té més trànsit, tant de vehicles lleugers com pesants. En aquest tram, la carretera passarà dels 7 metres d’amplada actuals als 9 metres previstos –amb dos carrils de circulació de 3,5 metres d’amplada i un voral a cada costat d’1 metre d’amplada cadascun.

Les obres que ara es liciten també inclouran la millora general del ferm de la carretera i una millora puntual de traçat per a suavitzar un revolt a l’entorn del cementiri de Monistrol d’Anoia, per afavorir la seguretat viària i el confort en la conducció. Aquesta millora de traçat comportarà moviment de terres i l’adequació dels accessos i drenatge existents.

A més, també hi haurà altres actuacions com la instal·lació de noves barreres de seguretat o millora de les existents; l'adequació de la senyalització vertical i horitzontal; la millora dels elements de drenatge existents; i la formació d’un itinerari de vianants a l’inici de l’actuació, per a connectar el polígon industrial de Can Ferrer (Sant Sadurní d’Anoia) amb la resta del municipi.