Més d'un centenar d'estudiants d'instruments de metall fan una trobada i concert públic aquest dissabte a Igualada

Igualada acollirà aquest dissabte la trobada musical de joves intèrprets d'instruments de metall, La Metalà 2024. Més de 100 instrumentistes de vent metall sonaran alhora. Es tracta d’una trobada anual amb instrumentistes de diferents escoles i conservatoris de música de Catalunya, que arriba a la vuitena edició. Es tracta d'una iniciativa impulsada per diversos docents d’instruments de vent metall. Els alumnes faran assajos durant el matí, que culminran en un concert

popular obert a les famílies dels alumnes i a la població.

La trobada s'inicia a les 9 del matí a l'Escola Municipal de Música d'Igualada. Hi haurà assajos parcials de trompeta, trombó, trompa, bombardins i tubes. I a les 11 h, els participants esmorzaran conjuntament i es dirigiran

cap al Parc de l'Estació Vella per tal de fer la prova de so. El concert tindrà lloc a les 13 h, al Parc de l'Estació Vella d’Igualada. Hi haurà 137 músics, repartits en 69 trompetes, 46 trombons, 16 trompes, 3 bombardins, 3

tubes i 2 percussionistes (per acompanyar les diferents peces).

A La Metalada d’enguany hi participen les escoles de música i conservatoris de Vic, Vilanova i la Geltrú, Sant Boi de Llobregat, Puig-Reig, Esplugues de Llobregat, Tona, Sant Sadurní d'Anoia i Igualada. S'ha escollit un repertori

modern, ple de temes coneguts tant per al jovent participant com per als assistents

Les famílies acompanyants, mentre els seus fills i filles participen a la trobada, gaudiran abans del concert, si és del seu interès, d'una visita guiada a la ciutat o podran visitar Cal Granotes o el Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de

l'Anoia. Així podran conèixer més a fons la nostra ciutat.

Aquest any l'ECMMI és el centre organitzador, al front de la trobada el professorat del departament de vent metall en Martí Marsal i en Carles Ferrer.