El xerroteig de dos nius de cotorres genera queixes de veïns del Passeig de Manresa

Un dels arbres de Manresa on hi ha cotorres està situat a la zona enjardinada que queda entre passeig de Pere III i el carrer de Circumval·lació, a tocar de la plaça Espanya. Els veïns que viuen a la casa que queda al davant diuen que hi ha dos nius amb exemplars d’aquest ocell que els generen moltes molèsties perquè fan molt xivarri. De fet, si es passa pel costat, és fàcil sentir el xerroteig d’aquestes aus, que han construït els seus nius a l’arbre més alt.

Una colònia d'un centenar d'adults reproductors

Segons informació de l’Ajuntament, actualment, a Manresa hi ha una colònia estable d’un centenar de cotorres adultes reproductores. Les cotorres són una espècie exòtica invasora que s’ha anat estenent per Catalunya. A Manresa n’hi ha des de fa una dècada, tot i que, a partir del 2018, es va notar un augment sensiblement major. L’Ajuntament té contractada una empresa especialitzada per fer el seguiment i el control de la població de cotorres mitjançant captures d’exemplars adults per evitar que es reprodueixin, la retirada d’ous i de pollets dels nius, i la retirada de nius quan hi ha risc que caiguin a la via pública, tenint en compte que poden arribar a pesar molts quilos, més de cent.

