Igualada inicia un any d'actes dedicats a recordar l'empremta de l'etapa modernista a la ciutat

El Modernisme va ser un moviment transformador que va arrelar a diferents punts del país, i que en el cas de l'arquitectura ens mostra encara la fotografia d'aquella esplendor de la classe industrial a l'hora d'invertir els seus recursos en béns patrimonials, fàbriques i cases particulars, que en molts casos podem apreciar més d'un segle després. Igualada inicia un cicle per explicar el seu patrimoni. L’edifici del Cercle Mercantil d’Igualada ha estat l’escenari del tret de sortida de cicle d’activitats dedicades al Modernisme de la ciutat d’Igualada. Un seguit de propostes, exposicions i rutes que s’han presentat aquest dimecres a la capital de l'Anoia i que durant aquest any aproximaran i descobriran l’obra modernista de la ciutat d’Igualada.

L'alcalde, Marc Castells, ha encetat la presentació del projecte Modernisme a Igualada que neix “amb la voluntat de destacar i donar visibilitat a tot el patrimoni artístic i arquitectònic que el Modernisme ha donat a Igualada i que es pot veure, sobretot, en edificis, però també en elements decoratius, cartells, mobles i infinitat d’objectes que és s’han guardat i han arribat intactes fins als nostres dies i que no sempre s’han pogut veure”. Castells ha destacat que aquest cicle cultural s’inicia amb l’exhaustiva tasca de recopilació i investigació feta per Pau Llacuna que ja des dels seus temps d’estudiant va centrar la seva investigació en el modernisme a la ciutat.

El modernisme és un projecte cultural ampli que va significar una renovació de la tradició, donant una mirada moderna i cosmopolita, un embolcall que impregna amb la seva arribada tots els aspectes de la societat; arquitectònics, culturals, dissenys del dia a dia, elements estètics i de comunicació... i ho fa amb força a totes les classes socials. Quan parlem del modernisme a Igualada, estem parlant d’un corrent artístic que abraça un període que va des de 1899 al 1920.

Les propostes d’aquest cicle dedicat al Modernisme s’inicien amb la publicació del llibre "El modernisme a Igualada" editat pel Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI), escrit per Pau Llacuna, amb fotografies de Josep Bou i dissenyat per Lluís Jubert. El llibre es presentarà públicament el proper 18 d’abril. L’obra, segons ha explicat el mateix autor, és la culminació d'un procés iniciat en època d'estudiant, amb un treball de carrera que l'autor ha completat un cop jubilat.

Des del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada, Miquel Tèrmens, ha destacat que aquest llibre recull la immensa tasca de recopilació i estudi d’elements modernistes realitzada per Pau Llacuna, no només en l'àmbit arquitectònic sinó també amb una important cura pels elements gràfics, cartellisme i decoració d’interiors. Un llibre que posa sobre el paper i donen la rellevància que mereix al treball de Llacuna il·lustrat amb les imatges realitzades a la perfecció per Josep Bou.

Per Llacuna, el modernisme és el moviment artístic que, gràcies als avenços tècnics de la impremta i les arts gràfiques, va passar a formar part de la vida quotidiana dels ciutadans, fent-se present en el mobiliari, la roba, els complements, les façanes o la comunicació gràfica, esdevenint un art de consum i accés popular, l'embolcall artístic d'una època.

Llacuna ha agraït al CECI la publicació del llibre i ha explicat que en el recull d’aquesta obra es pot trobar indexat i detallat el patrimoni artístic modernista de la ciutat per tal que qualsevol persona pugui fer-se una idea de la immensa quantitat d’aspectes, objectes i dissenys que van realitzar-se i transformar-se amb l’arribada del modernisme.

El fotògraf, Josep Bou, ha estat l’encarregat d’immortalitzar i retratar les obres de les quals es parla en el llibre. Bou ha explicat que ha volgut immortalitzar totes les obres que apareixen al llibre “amb el màxim de rigor i amb la millor llum, fent un estudi exhaustiu abans de prendre la imatge per fer-ho amb les millors condicions”. Bou ha destacat també la tasca de disseny realitzada per Lluís Jubert que “ha permès una composició ideal per cadascuna de les obres que apareixen al recull amb atenció especial als detalls que s’hi poden trobar i que s’han volgut destacar amb protagonisme”.

Diverses exposicions i rutes modernistes

La regidora de Promoció Cultural, Carme Riera, ha avançat que pròximament es presentaran diverses exposicions que desgranen i detallen diversos conceptes, personatges i objectes relacionats amb el modernisme igualadí. També les rutes modernistes que es realitzaran al juny i a la festa major on es podran visitar i conèixer diferents punts i edificis importants pel modernisme igualadí.

També es farà un homenatge a Gaspar Pans, coincidint amb els 150 anys del seu naixement. L'acte tindrà lloc dins les Jornades Europees del Patrimoni i es faran diverses activitats als centres educatius de la ciutat per tal de fer difusió del patrimoni artístic i històric d’Igualada relacionat amb el modernisme.