Aquestes són les notícies més llegides de la setmana

Un home s'entrega a la presó de Lledoners per confessar un crim

Un home es va entregar aquest diumenge al vespre a la presó de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada per confessar l'autoria d'una agressió a Cardedeu (Vallès Oriental). La víctima va acabar morint l'endemà a l'hospital.

Tres detinguts a Puigcerdà per apunyalar greument dos homes

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns a la matinada tres joves acusats d'haver agredit greument dues persones durant una discussió a Puigcerdà, mitjançant arma blanca. Dos dels detinguts són menors d'edat, mentre que el tercer té 20 anys, és de nacionalitat portuguesa i viu a la capital de la Cerdanya.

Detinguda a Manresa una parella d'homes que van contractar una dona com a ventre de lloguer

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Manresa una parella formada per dos homes acusats d'enganyar una dona veneçolana perquè fes de ventre de lloguer per a ells, i a qui van inseminar de manera casolana sense cap control sanitari.

Niño Becerra alerta a Manresa que només els «megacracs» tindran futur

Si algun dels assistents ahir al matí a la conferència que el controvertit economista Santiago Niño Becerra va fer a la FUB tenia alguna esperança que el futur seria millor que aquest present ple d'incògnites, el catedràtic d'Estructura Econòmica de la Universitat Ramon Llull la hi va extreure com un queixal corcat. El futur és fosc com la gola del llop i només els «megacracs», va assegurar Niño Becerra, tenen promès un benestar que es negarà a la majoria. «Els fills viuran pitjor que els seu pares», va sentenciar el mediàtic economista.

Ferida una vianant de 30 anys en ser atropellada a Manresa

Una noia de 30 anys ha resultat ferida aquest dilluns a la tarda en ser atropellada per un vehicle a Manresa, segons han informat fonts del SEM, que ha valorat el seu estat com a menys greu.

La Guàrdia Civil destrueix 25 quilos d'explosius localitzats a Bellver de Cerdanya

La Guàrdia Civil han destruït 25 quilos d'un material explosiu que havia estat localitzat per un ciutadà en un habitatge de Bellver de Cerdanya (Cerdanya) i que antigament era utilitzat per fer voladures de roca. Concretament, la troballa es va produir mentre aquesta persona estava netejant el domicili d'un antic familiar mort, punt al qual es van desplaçar efectius del Grup Especialista en Desactivació d'Explosius (GEDEX). Un cop fetes les comprovacions pertinents, el material va ser evacuat a una cantera, on el passat dijous a les dotze del migdia va ser destruït. Des del cos policial recomanen no moure ni tocar qualsevol objecte que tingui una aparença d'artefacte explosiu, incendiari o pirotècnic.

Multen dos presos per una agressió greu a Lledoners i n'expulsen un tercer del país

El Jutjat Penal 1 de Manresa ha condemnat tres presos de Lledoners que en van apallissar un altre a l'interior del centre penitenciari fa prop de quatre anys. Dos dels condemnats, Artur G. i Giorgi M., han estat sentenciats a una multa de 1.200 euros, i el tercer, Kakha T., ha rebut una pena d'un any i mig de presó. Com que es trobava en situació irregular a l'Estat, la pena penitenciària se li substituirà per l'expulsió del país. Els tres condemnats, que són de nacionalitat georgiana, hauran d'indemnitzar conjuntament la víctima amb la quantitat de 1.300 euros.