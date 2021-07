El ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, ha pactat amb els sindicats una indemnització de 20 dies per any treballat per als interins que perdin la plaça, siguin personal laboral o funcionaris de carrera, segons fonts sindicals. Ho van consensuar a la reunió d’ahir entre Govern i centrals, en què, amb tot, no es van tancar els serrells que separen les parts sobre la responsabilitat que s’exigiran a les administracions que no convoquin a temps les oposicions per reduir la temporalitat.