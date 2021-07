El PSC creu que la seva presència al govern espanyol s’ha vist «reforçada» amb la remodelació que n’ha fet Pedro Sánchez, malgrat que Miquel Iceta passa del Ministeri de Polítiques Territorials a Cultura. La viceprimera secretària del partit, Eva Granados, va celebrar la incorporació d’una altra socialista catalana, Raquel Sánchez, al Ministeri de Transports. Tot i els canvis, Granados va garantir que «el paper del PSC en el diàleg serà rellevant»: «Quan parlem de diàleg, negociació i pacte, parlem d’Iceta, independentment del ministeri que ocupi». A més, va afirmar que la cartera de Cultura és «el millor aparador» per mostrar «l’Espanya plural».

La viceprimera secretària socialista va dir que «És evident que la presència del PSC a l’espai de diàleg és consubstancial al mateix diàleg». I va afegir que «qui no ho entén» és la Generalitat, «que nega el diàleg dins de Catalunya» amb la seva negativa a convocar una taula de partits, com demanen els de Salvador Illa. Sobre la taula de diàleg, va augurar que la reunió «acabarà ràpidament» si el Govern «continua amb el monòleg de l’autodeterminació i l’amnistia». I sobre el paper d’Iceta a Cultura, va afirmar que és «un espai imprescindible perquè sigui important de parlar entre els dos governs». Granados va celebrar «l’arribada» al govern de Raquel Sánchez, fins ara alcaldessa de Gavà: «Estem molt contents que en una matèria tan important com les inversions territorials o la política d’habitatge hi hagi una socialista catalana que parlarà de la prosa i no de la poesia, perquè no hi va a parlar d’amnistia ni autodeterminació, sinó de què passa amb les rodalies».

La dirigent socialista va tornar a carregar contra el president del Govern, Pere Aragonès, davant la seva negativa a assistir a la conferència de presidents autonòmics a finals de mes, i pel rebuig a celebrar una taula de partits. Finalment, va desitjar que la consellera de Presidència, la santpedorenca Laura Vilagrà, i la nova ministra de Polítiques Territorials, Isabel Rodríguez, s’asseguin aviat a acordar quin serà l’ordre del dia de la Comissió Bilateral.