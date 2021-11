Els ministres d’Exteriors de la Unió Europea ampliaran dilluns les sancions europees contra Bielorússia per respondre a la instrumentalització de la migració per part del règim d’Aleksandr Lukaixenko, que empeny a territori europeu persones d’Orient Pròxim que arriben al país en vols a Minsk.

La tensió a les fronteres europees ha assolit aquesta setmana la màxima cota després que milers de migrants s’hagin amuntegat al pas fronterer entre Bielorússia i Polònia, on les autoritats poloneses han desplegat més de 10.000 militars. La UE acusa Lukaixenko d’utilitzar els migrants amb finalitats polítiques, en ple pols amb el bloc europeu per les sancions contra la seva deriva autoritària. De cara a la reunió de dilluns, els Vint-i-set adaptaran el règim actual de sancions comunitàries per castigar també els responsables dels moviments migratoris orquestrats per Minsk. Encara que els Vint-i-set estan decidits a accelerar la seva resposta, fonts diplomàtiques assenyalen que la cinquena tanda de sancions pot demorar-se unes setmanes.

Un altre debat sobre la taula són les mesures contra aerolínies que fomenten el tràfic de persones. La Comissió Europea dona suport a les sancions i ja s’ha començat a treballar per frenar les rutes migratòries als països d’origen.

I segur que els ministres d’Afers Exteriors també parlaran del finançament de murs i filats per protegir les fronteres exteriors del bloc. En plena tensió migratòria a Polònia, creixen les peticions a la UE de finançar-ho amb fons europeus.