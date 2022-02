Segons dades facilitades per l’Ajuntament de Manresa corresponents al padró d’immigració del juny de l’any passat, a la capital del Bages hi havia 286 ucraïnesos empadronats i era la vuitena nacionalitat amb més presència a la ciutat. Representava l’1,84 de la població nouvinguda i el 0,35% de la total. En comparació amb mig any abans, havia augmentat en 5 persones, amb pràcticament els mateixos homes que dones.

Pel que fa a Sant Joan de Vilatorrada, el municipi més gran de la comarca després de Manresa, n’hi ha cap a 200, segons informació facilitada per l’entitat Ucraïna al Cor, que aplega mig centenar de famílies d’Ucraïna que s’han establert en aquesta localitat. En el rànquing dels països amb més habitants a Manresa, per davant d’Ucraïna hi havia Marroc, Romania, Hondures, Xina, Colòmbia, Senegal i Veneçuela i, per darrere, Pakistà, Itàlia i Equador. Quant als ciutadans nascuts a la capital del Bages que tenen la nacionalitat estrangera dels seus progenitors, Ucraïna se situa en el cinquè lloc per darrere del Marroc, Romania, Xina i Senegal. A Manresa hi havia el juny passat fins a 115 nacionalitats diferents i 14.969 ciutadans arribats d’altres països, que representaven el 19% de la població total.