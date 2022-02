Abel Gallardo Soto, periodista berguedà, ha arribat a Berga des de Moscou aquest dimecres, poques hores abans que el president Vladimir Putin declarés la guerra a Ucraïna i iniciés els atacs i l’avançament de les seves tropes cap a Kíev. «A Moscou no semblava que la guerra hagués de començar ara, de manera immediata», explica amb certa incredulitat sobre el que està veient des de la distància. No va sortir del país pel conflicte polític, sinó per «veure la família». I de fet, si no hi ha entrebancs, hi tornarà aviat.

Va sortir del país on s’ha traslladat aquest passat estiu per estudiar un màster sobre política internacional (ara tot just està en els mesos previs d’aprenentatge de l’idioma) per passar uns dies amb la família, que no havia vist des de llavors, sense pensar que Rússia premeria el botó de l’enfrontament bèl·lic contra Ucraïna. «A Moscou semblava que la guerra no s’havia de produir de manera immediata».

Gallardo, que tornarà a Moscou aquest mateix cap de setmana, ha explicat a Regió7 que a la capital russa la vida no s’havia alterat fins ara arran pel conflicte. «No és notava res especial al carrer, en tot cas, els darrers dies, una mica més de presència policial en llocs d’alta concurrència, com ara el metro», explica.

Tampoc era un tema que tingués una alta presència als mitjans de comunicació del país. «Se’n parlava -explica Gallardo- però no com a un dels primers temes». «Des del reconeixement de les repúbliques del Donbass, la situació ha anat canviant», segons el periodista berguedà, que, de totes maneres, aquest dimecres va poder volar en direcció a Barcelona sense problemes i sense que res li fes preveure el canvi sobtat al Kremlin.

«Esperava que hi hagués un reconeixement de les repúbliques del Donbass com el que Putin va fer dilluns, i és clar que ja era una acció contra el que volia imposar Occident, però no que en aquests moments es podés obrir el conflicte armat», diu Gallardo.

El primer símptoma de la transcendència del moment va ser la llarga compareixença televisada -més d’una hora- que va fer Putin per explicar el reconeixement de la independència del Donbass. Putin no és dels que es fa enrere quan ha pres una determinació i si va anunciar que reconeixia les repúbliques del Donbass és perquè tenia els següents passos pensats. En tot cas, explica Gallardo, Rússia va veure que no se li respectaven els seus posicionaments.

Gallardo viu ara amb el cuquet periodístic de no poder ser al lloc dels fets. Per tant, diumenge, i si pot abans, tornarà a volar cap a Moscou. «Sóc aquí, i tenia moltes ganes de veure la família i els amics, però crec que hauria de ser allà». «De fet ja tinc el bitllet i, en principi, no hi ha problemes per volar a la capital russa», afegeix. Gallardo tornarà a Rússia.