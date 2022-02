L’escena ha estat comparada per analistes com Mark Galeotti amb les reunions d’Ernst Stavro Blofeld, el malvat al capdavant de l’organització criminal Spectra en les pel·lícules de James Bond, amb els seus servidors. Dilluns passat, el president rus Vladímir Putin es va reunir amb els integrants del seu Consell de Seguretat, un òrgan que inclou al cap del Govern, els ministres més rellevants i personatges de pes com la presidenta del Consell de la Federació, Valentina Matviyenko.

Davant les càmeres de televisió, el mandatari devia -en teoria- debatre amb els seus consellers més pròxims la possibilitat de reconèixer la independència de les autoproclamades repúbliques populars de Donetsk i Lugansk. En la pràctica, es va convertir en un exercici d’aclamació sobre una decisió que ja estava presa, un exercici que va servir al líder del Kremlin per a testar la lleialtat dels membres del seu sanedrí i humiliar públicament aquells en els quals no detectava un nivell satisfactori de lleialtat. «El veritable drama d’aquesta sessió va ser comprovar com en aquesta sessió els homes més poderosos de Rússia -i una dona- ballaven al so de Putin... No hi havia marge per dissentir, Putin era com un Blofeld sense el seu gat, avaluant fredament als seus subordinats i imposant la seva voluntat a tots», escriu Galeotti a ‘The Moscow Times’.

Els seus homes de més confiança, amb els quals va compartir passat en el KGB, com el director del Servei Federal de Seguretat, Aleksándr Bortnikov, o el seu predecessor en aquest òrgan i actual secretari del Consell de Seguretat, Nikolái Patrushev, van ser els més entusiastes. Van repetir a ulls clucs la versió de les «provocacions» per part d’Ucraïna o els seus supòsits objectius de «destruir» la Federació Russa, un país molt més gran i amb molts més recursos.

Va haver-hi qui va intentar expressar algun dubte, com Serguei Narishkin, al capdavant del Servei Exterior de Seguretat, la intel·ligència exterior, qui va arribar a advocar per donar una última oportunitat al Govern de Kíev per «complir amb els Acords de Minsk». La desaprovació del màxim mandatari rus va ser ostensible per a tots: «Aprova o no aprova, Serguei Yevguénievich?», va preguntar en to assertiu. El responsable va començar a tartamudejar en comprovar que havia comès un pas en fals, i va arribar fins i tot a cometre un lapsus, confonent fins i tot el reconeixement de la independència de tots dos territoris per part de Moscou amb l’annexió dels mateixos per la Federació Russa, un extrem que suposaria una escalada encara major de la qual existeix actualment. Després de ser corregit pel seu patró, Narishkin va recuperar el seu seient.

Finalment, un grup de ministres als quals es considera com a ‘moderats’ o conscients del que les hostilitats implicarien per a Rússia en termes de sancions, com el primer ministre, Mijaíl Mishustin, o el titular d’Exteriors, Serguei Lavrov, van guardar un sepulcral silenci quan el president va preguntar si a la sala hi havia algú que es posicionava en contra. «Si Lavrov no pot dir de manera oberta el que sap sobre les intencions d’Occident, si Mishustin no pot parlar sobre els costos (per al país) i Dmitri Kozak sobre la veritable situació sobre el terreny, què podem esperar?», es pregunta Galeotti.

Cal remuntar-se als temps d’Stalin els anys 50 per reviure en la història de Rússia o de la Unió Soviètica una situació semblant, en què els col·laboradors del líder màxim temen dir la veritat al seu superior i no s’atreveixen a dur-li la contrària. Ni tan sols durant els mandats dels successors del dictador georgià, encara durant l’era soviètica, s’ha produït una acumulació semblant de poder en mans d’una sola persona. Nikita Kruschev, Leónidas Brezhnev, Yuri Andrópov o per descomptat Mijaíl Gorbatxov comptaven amb un Politburó els membres del qual gaudien de la capacitat de qüestionar les decisions preses pels líders sense ser represos per ells o témer pels seus llocs.

En declaracions a aquest diari, Vladímir Kará Murzá, un opositor que ha sobreviscut a dues temptatives d’assassinat per enverinament, va qualificar recentment la Rússia de Putin com una sort d’«estalinisme postmodern». I és que durant el mandat de Putin, el país ha reviscut episodis del seu tràgic passat que molts consideraven com «superats», com la rehabilitació de la pròpia figura de Stalin, responsable de la mort de milions de persones als camps de concentració, la recuperació dels judicis falsejats contra els dissidents soviètics, en aquest cas contra els opositors seguidors de Alekséi Navalni, o la conquesta de territoris mitjançant la força.

Molts observadors encara pensaven que l’instint de conservació de Putin prevaldria sobre les seves ànsies de revenja contra Occident per haver perdut la Guerra Freda. A hores d’ara, moltes d’aquestes veus han d’estar admetent amb gran amargor que s’han equivocat en els seus pronòstics.