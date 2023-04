El candidat de Junts a Barcelona, Xavier Trias, ha tancat un pacte amb el PDeCAT de cara a les municipals, segons ha avançat ell mateix en una entrevista a Europa Press i ha pogut confirmar l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Feia mesos que Trias mantenia converses amb el partit del polític bagenc David Bonvehí per definir el seu encaix en la seva candidatura per disputar l’alcaldia a Ada Colau (BComú).

Des de l’equip de Trias asseguren que la setmana que ve explicarà l’acord que té amb el PDeCAT i «més partits». Un acord que passa per incorporar membres del PDeCAT als primers llocs de la llista de Trias, tal com ha concretat a Regió7 David Bonvehí. Ha avançat que ell no anirà a la llista, i no ha volgut avançar cap nom. Ha valorat positivament l’acord amb Trias, «qui fa una plantejament amb la filosofia que nosaltres marquem a tot el territori». El PDeCAT tindrà presència a unes 200 llistes a tot Catalunya a les eleccions municipals del 28 de maig.

L’exalcalde de Barcelona Xavier Trias va anunciar a finals de març que la seva candidatura a l’Ajuntament de Barcelona es dirà Trias per Barcelona i la llista inclourà gent de Junts, Demòcrates, Sumar i del PDeCAT. En aquest sentit, la condició que posava David Bonvehí davant d’una candidatura conjunta amb Junts és que s’hi veiés l’espai que representa el PDeCAT i que tingui «un altre caire»: «Passa perquè no es vegi com una llista de Junts. No anirem a una llista de Junts».

A Junts van donar mans lliures a Trias per configurar la seva llista electoral, si bé a principis d’aquesta setmana passada remarcaven que de moment no han fet cap coalició electoral amb el PDeCAT a Catalunya. De fet, el president del PDeCAT, David Bonvehí, pràcticament ja havia descartat una coalició a principis de març i demanava que la gent del seu espai es pogués sentir «identificada» amb la llista de Xavier Trias.

Després que Junts i el PDeCAT trenquessin el 2020, Trias es va mantenir durant un temps en aquesta segona formació i no va ser fins a la tardor del 2022 que va estripar el carnet. Ja en la cursa electoral, el candidat ha decidit prescindir de la marca Junts i apostar pel lema Trias per Barcelona. Les paperetes de vot amagaran les referències al partit que presideix Laura Borràs i les sigles cediran l’espai a una imatge amb el rostre de Trias. L’estratègia electoral a Barcelona xoca amb la línia oficial que té fixada el partit, però respon a les exigències que va posar sobre la taula l’exalcalde convergent per acceptar presentar-se a les municipals. Trias ja va avançar que està disposat a pactar tant amb el PSC com amb ERC per governar després de les eleccions: «El pacte que faci, sigui amb el PSC o ERC, serà un bon pacte, perquè serà un pacte per transformar la ciutat».

En el marc d’una ronda d’entrevistes de l’agència Europa Press als candidats per Barcelona, Trias ha manifestat que si guanyen les eleccions els alcaldables Jaume Collboni (PSC) o Ernest Maragall (ERC), els farà alcaldes, però ell també formula la pregunta a la inversa. «Jo explico la meva veritat. I dic: el que no veig és que expliqueu la vostra», en qüestionar que Collboni i Maragall no hagin explicitat si farien alcalde el mateix Trias, que es reivindica a més com una candidatura que es contraposa a la de l’alcaldessa, Ada Colau (BComú ).

Trias ha manifestat reiteradament que només es presenta per guanyar, i que deixarà la seva acta de regidor si no arriba al comandament de la ciutat: «Em presento per ser alcalde. Tinc 76 anys i no té cap sentit que jo em quedi aquí un munt d’anys aguantant una cadira per ser regidor. Me n’aniré a casa a jubilar-me». Pel que fa a Colau, Trias prioritza canviar la manera d’actuar des del consistori perquè creu que l’alcaldessa «juga a la contra» i que això cansa la gent, que vol que se l’escolti, ha argumentat.

Qui va liderar la capital catalana del 2011 al 2015 afirma que la seva estratègia és «millorar la ciutat d’ara».