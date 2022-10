La concentració per commemorar el cinquè aniversari de l'1-O a l'Arc de Triomf ha congregat 11.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. 'Defensem l'1 d'octubre, guanyem la independència' ha estat el lema de l'acte unitari convocat pel Consell de la República, Òmnium, l'ANC, l'AMI, la Intersindical i la Cambra de Comerç. Els partits independentistes –ERC, Junts i la CUP- han participat a la cita, que arriba després de la trencadissa al Govern. La concentració ha començat amb una intervenció de la qual fa cinc anys era presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que com Marta Rovira ha rebut una xiulada, i el tancament el farà el llavors president de la Generalitat Carles Puigdemont

"El referèndum ja el vam fer i no cal tornar-lo a fer. Votar ja hem votat, ja ho hem fet". El president del Consell per la República, Carles Puigdemont, ha rebutjat repetir un referèndum, i ha assegurat que la taula on caldria estar "enganxats" és la del "diàleg entre germans", i ha mencionat ERC, Junts, CUP, ANC i Òmnium. Ho ha dit -des de Bèlgica- a l'acte de les entitats independentistes a l'Arc de Triomf pels 5 anys de l'1-O. La primera a intervenir ha estat Carme Forcadell, que ha exigit una "estratègia comuna". L'expresidenta del Parlament ha estat xiulada i aplaudida entre el públic, que també ha escridassat la secretària general d'ERC, Marta Rovira, quan des de l'escenari s'ha dit el seu nom en recordar els polítics exiliats.

Forcadell ha reclamat als dirigents d'ERC i Junts -sense mencionar-los que es "deixin de barallar i lamentar". "Oblidem-nos dels retrets i treballem conjuntament per una nova oportunitat", ha afegit l'exlíder de l'ANC.

El president de l'AMI, Jordi Gaseni, ha fet referència a la divisió del Govern i la crisi entre ERC i Junts. El també alcalde de l'Ametlla de Mar (ERC) els ha demanat que "ho intentin una vegada i una altra": "Necessitem un Govern fort i volem ajudar a arribar a acords". El públic ha arrencat a cridar "Govern dimissió".

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha advertit que ni la independència arribarà "demà", ni l'autodeterminació la regalarà pas l'Estat. Antich ha instat els partits a "tornar a seure i parlar per discutir estratègies" de manera "urgent", i crear una "dinàmica constructiva" per decidir com s'avança cap a la independència.

El públic ha començat a xiular el líder d'Òmnium en aquest moment, i també quan ha reclamat una "unitat estratègica del moviment independentista". Antich, finalment, ha clamat per una "mobilització permanent" per exercir els drets que l'Estat vulnera, també entre la xiulada del públic.

Conferència Nacional per la Independència

L'actual presidenta de l'Assemblea, Dolors Feliu, ha anunciat la proposta d'organitzar una "gran Conferència Nacional per la Independència" de cara a, com a tard, el febrer de 2023 "si encara no hi ha hagut eleccions". Feliu ha animat entitats i les persones que ho vulguin a inscriure's a la conferència a través de la web de l'ANC: "Que ens trobin preparats i amb un pla compartit".

Feliu ha subratllat que val "preparar un nou embat", i ha advertit els partits que si no ho fan ells ja ho farà l'ANC, a partir de la llista cívica, aplaudida per la gent concentrada aquesta tarda a l'Arc de Triomf.

La concentració per commemorar el cinquè aniversari de l'1-O, davant l'Arc de Triomf sota el lema 'Defensem l'1 d'octubre, guanyem la independència', ha aplegat milers de persones convocades pel Consell de la República, Òmnium, l'ANC, l'AMI, la Intersindical i la Cambra de Comerç.

Xiulada a Rovira i Forcadell

Just en començar l'acte, el presentador Sergi Mateu ha anomenat el nom de tots els polítics exiliats. En dir el nom de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, la xiulada entre la gent que s'ha concentrat a l'Arc de Triomf ha estat sorollosa. La resta han estat aplaudits: Lluís Puig, Clara Ponsatí, Toni Comín i Carles Puigdemont (tots quatre de Junts).

En canvi, hi ha hagut divisió amb Forcadell (ERC), presidenta del Parlament aquell 2017. L'expresidenta de l'ANC també ha rebut xiulets ja des de l'inici de la seva intervenció dalt l'escenari, que han anat augmentant.

Finalment, també s'ha xiulat Antich (Òmnium) quan ha demanat unitat i discutir estratègies per decidir com s'avança cap a la independència.