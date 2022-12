El Govern i el PSC han acordat crear 6 grups de treball sobre els pressupostos amb l'objectiu d'arribar a un acord que permeti l'executiu català tirar endavant els comptes públics. Ho ha revelat aquest dijous el líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, que en entrevista a TV3 ha reclamat també que es desencalli el projecte del Hard Rock al Camp de Tarragona. Illa ha donat per fet que els pressupostos no estaran a punt l'1 de gener del 2023 i n'ha culpat exclusivament el Govern, tot recordant que el PSC s'ofereix per pactar-los des del 22 de gener i lamentant que no ha estat fins ara que l'executiu els ha trucat a la porta. Illa s'ha mostrat disposat a aprovar els números, però uns números, ha alertat "de negociació, no d'adhesió".

Els sis grups de treball analitzaran diversos aspectes del capítol de despeses, en l'àmbit de la salut -aquest grup ja es reuneix aquest dijous-, de les infraestructures, de la transició energètica, dels drets socials i l'educació, de la indústria i el coneixement i, finalment, de la racionalització de l'Administració i la transparència.

Illa també ha explicat que, per bé que la "voluntat" dels socialistes és arribar a un acord, el seu grup no s'acaba de fiar de l'interlocutor. "Fins ara hem fet quatre reunions i no han servit per generar un clima de confiança", ha confessat. Per això ha demanat a ERC que sigui un partit "que treballi amb ordre", que no doni "batzegades ni cops de volant" i que tingui "respecte pels procediments i pels interlocutors".

El líder socialista català ha explicat que de tots aquests dubtes, així com de l'exigència que cal prendre "precaucions" perquè els acords "es compleixin", n'ha parlat ell mateix amb el president del Govern, Pere Aragonès.

Condicions prèvies

La qüestió del Hard Rock l'ha emmarcat en les "condicions prèvies" que el PSC vol que es compleixin en el marc de la negociació des pressupostos. Condicions que "tenen a veure com es tramiten projectes molt rellevants per al país, com la modificació puntual del projecte urbanístic del Hard Rock. Volem saber què passa amb un projecte que és molt important per al país i per al territori". I ha afegit: "El món local ho demana. Per tant, almenys volem un horitzó de calendari".

Dotze anys d'empitjorament del català

El primer secretari del PSC també ha parlat de l'estat del català, i ha subratllat que després de 12 anys de governs d'ERC i Junts per Catalunya la llengua "ha empitjorat". Per això ha preguntat "què s'ha fet" per defensar-la, i ha subratllat que "l'actitud de queixar-se sempre no és la més intel·ligent". Per exemple, ha criticat el president del Govern per la queixa que ha fet avui davant l'ONU a l'entorn del tractament que rep el català per part dels Estats on es parla. "Aragonès es queixa que Espanya no fa prou. I vostè què fa?", ha contraatacat.

Precisament sobre aquesta qüestió, Illa també ha lamentat que el Govern hagi elaborat ara una proposta amb 100 mesures per defensar la llengua que no han estat debatudes ni, per tant, consensuades amb cap formació política.

Violència política

En clau espanyol, Illa també ha confessat que, en el marc de la polèmica a l'entorn de la llei del 'només sí és sí' i dels atacs verbals que ha sofert al Congrés la ministra Irene Montero, s'han sentit expressions que personalment no li agraden. "Hi ha violència en el llenguatge, també", ha opinat. "Els polítics hem d'expressar les nostres opinions, però no costa res fer-ho amb educació", ha afegit.

El líder socialista català també ha defensat l'actuació del ministre Fernando Grande-Marlaska en l'afer de la tanca de Melilla. Després d'admetre que les imatges que han transcendit sobre l'intent de salt massiu a la tanca són "molt dures", Illa ha reconegut que aquest punt fronterer és complicat, però ha subratllat que Marlaska, jutge de professió, "vetlla pel compliment de les lleis". Per això s'ha remès a les paraules del ministre, que defensa que no hi va haver morts en territori espanyol.