El Departament d'Acció Climàtica ha iniciat el sacrifici dels 37.000 galls d'indi i 50.000 guatlles pel cas de grip aviària d'Arbeca (Lleida) una vegada s'ha confirmat el focus a través del Laboratori Nacional de referència de Veterinària d'Algete, a Madrid. Es tracta d'un virus que no afecta la salut pública, ja que l'H5N1 no és transmissible als humans, tal com asseguren diferents organismes europeus. Per això, la directora general d'Agricultura, Elisenda Guillaumes, ha volgut donar un missatge de "tranquil·litat" i ha remarcat que el Govern actua amb la màxima celeritat per minimitzar els riscos del sector. S'han immobilitzat les 10 explotacions d'aviram existents i han començat inspeccions veterinàries.

"Malaltia ramadera" Els sindicats agraris estan preocupats perquè en aquesta zona dels Garrigues hi ha diverses explotacions avícoles. El Departament d'Acció Climàtica assegura que es tracta d'una "malaltia ramadera", i que no existeix risc per a la salut de les persones.L'últim brot de grip aviària que va afectar Catalunya va ser en una granja d'ànecs de les comarques de Girona en el 2017. En aquell moment, es van haver de sacrificar 17.300 ànecs d'engreixament a l'aire lliure. El focus detectat també va obligar a immobilitzar sis instal·lacions d'ocells de corral en un radi de tres quilòmetres a la rodona de l'explotació afectada. La major d'Europa Aquest focus és el primer en ramaderia que es produeix a Catalunya des que comencés l'ona de grip aviària que ha afectat Espanya i als països de l'entorn, sent la més gran registrada a Europa en la història. En concret, el focus s'ha produit en una granja amb 9.000 animals, segons la informació publicada pel Ministeri d'Agricultura. Es tracta, a més del serotip H5N1. El primer de 2023 Aquest focus és el primer registrat a Espanya aquest 2023; l'any 2022 va tancar amb un total de 37 focus de grip aviària en granges espanyoles, distribuïts entre les comunitats autònomes de Castella-la Manxa, Andalusia i Castella i Lleó. Des de la Federació Avícola Catalana, recentment ja van alertar del perill que podria suposar l'elevada incidència de grip aviària en tot l'entorn europeu per a les granges de la comunitat autònoma. “La previsió per a 2023 és que es mantindrà la incertesa derivada de la situació geopolítica, que fa molt difícil preveure l'evolució en els costos de producció, així com l'elevada incidència de la grip aviària tant a Europa com a nivell internacional, que manté el nivell de risc alt i podria suposar una dificultat afegida per a les granges catalanes, en cas de produir-se algun focus a la regió”, van advertir des de la federació.