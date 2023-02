El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) comença a jutjar aquest divendres la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, per haver suposadament fraccionat contractes per afavorir un amic seu quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) del 2013 al 2017. La fiscalia li demana 6 anys de presó, 21 d'inhabilitació per a càrrec públic i 144.000 euros de multa per prevaricació continuada i falsedat en document públic amb l'agreujant de prevaler-se del seu càrrec. El processament de Borràs va provocar una forta tempesta política entre JxCat i ERC que va acabar el 28 de juliol amb el seu apartament del càrrec de presidenta de la cambra catalana com a conseqüència del reglament parlamentari.

Per a l'informàtic i amic de Borràs, Isaías Herrero, la fiscalia demana inicialment la mateixa pena de presó i d'inhabilitació, però la meitat de multa, i per al tercer acusat, empresari que hauria fet factures falses per permetre l'adjudicació fraudulenta, demana tres anys de presó, deu d'inhabilitació i 30.000 euros de multa. En els últims dies, però, la defensa d'Herrero ha negociat un acord amb la fiscalia per rebaixar la seva pena a canvi d'implicar directament Borràs. Herrero ja té una condemna per tràfic de drogues també pactada amb el ministeri públic.

Així les coses, la defensa de Laura Borràs ha presentat aquest dijous al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un escrit per demanar que les altres dues defenses en el judici siguin considerades acusacions, en sospitar que han pactat amb la fiscalia. Gonzalo Boye ha reclamat ser l'última part que intervingui en el judici per si les altres defenses acaben acusant la seva clienta.

Durant la primera sessió, les parts plantejaran les seves qüestions prèvies, que poden anar des de la recusació de magistrats, la suspensió del judici, la nul·litat de la causa o de determinades proves, com els correus electrònics entre els acusats, o l'aportació de noves proves, entre altres. El tribunal tindrà una setmana per deliberar sobre aquestes qüestions i després decidirà. Les següents sessions seran del 20 al 23 de febrer, i del 27 de febrer a l'1 de març, sempre de matí i tarda. El 20 de febrer, segona sessió, està previst l'interrogatori dels acusats, tot i que Borràs ha demanat declarar en últim lloc, mentre que els dies 21 i 22 serà el torn de 13 testimonis vinculats al cas i deu mossos d'Esquadra. El dia 23 declararan dos mossos i quatre guàrdies civils, a més de quatre testimonis més, entre els quals els exconsellers de Cultura Ferran Mascarell i Santi Vila.

El 27 de febrer declararan els pèrits de la Guàrdia Civil i dos pèrits privats, així com metges forenses i psiquiatres. Finalment, l'1 de març, serà el torn dels informes finals i l'últim torn de paraula dels acusats. Borràs ha demanat declarar al final del judici, però el tribunal ho valorarà quan hagi escoltat els arguments de les parts.

Per al primer dia de judici es preveu que càrrecs de JxCat i simpatitzants acompanyin Borràs fins a les portes del Palau de Justícia. No hi seran, però, Xavier Trias ni Artur Mas. Sí que hi haurà una representació de l'ANC i del Consell de la República. En canvi, ERC, la CUP i altres entitats independentistes com Òmnium Cultural i l'AMI no hi enviaran delegació. En el cas d'Òmnium sí que aniran membres de la junta.

L'advocat de Borràs, Gonzalo Boye, havia demanat recusar el president del TSJC, Jesús María Barrientos, com a president del tribunal jutjador, per la seva suposada falta d'imparcialitat, després que la presència de Barrientos hagi obligat a repetir el judici contra l'antiga Mesa del Parlament presidida per Roger Torrent. Però la sala civil i penal del TSJC ha rebutjat la recusació. El mateix Barrientos va negar cap motiu per ser recusat. La sala considera que les manifestacions públiques de Barrientos sobre el procés sobiranista les va fer com a representant del poder judicial a Catalunya, no com a magistrat que ha de jutjar un cas que no té vinculació directa amb la política. Tampoc veu motius de recusació pel fet que Barrientos hagi participat en moments previs de la instrucció del cas. En la seva interlocutòria, el TSJC diu que la suposada persecució política de la que Borràs diu ser víctima haurà de ser al·legada durant el judici, i que això no té vinculació directa amb la feina jurisdiccional de Barrientos.

D'altra banda, el tribunal va admetre inicialment una pericial informàtica de la defensa de Borràs elaborada per Luis Enrique Hellín, abans Emilio Hellín, assassí d'ultradreta d'una jove basca l'any 1980, tot i que la fiscalia havia demanat apartar-lo. El tribunal es reserva el dret d'apartar-lo més endavant. La defensa d'Isaías H.F. ha proposat diverses pericials mèdiques i psiquiàtriques sobre el seu client, investigat per narcotràfic.

18 contractes sospitosos

Segons la fiscalia, com a directora de la ILC des del 2013 al 2017, Borràs va encarregar al seu amic, Isaías H.F., l'elaboració de la web i el seu manteniment, i el va presentar al personal de l'entitat com el responsable de la pàgina. Isaías H.F. feia de professor en el màster i postgrau que dirigia Borràs a la UB i també era membre del grup d'investigació en estudis literaris i tecnologia digital Hermeneia, que també dirigia Borràs.

Entre el març del 2013 i el febrer del 2017, la ILC va adjudicar, per mitjà de la seva directora, 18 contractes menors, inferiors a 18.000 euros més IVA, que en total van sumar 335.700 euros amb IVA inclòs. "Per tal d'oferir una aparença fingida de respecte pels principis de publicitat i pública concurrència, i d'ocultar la seva actuació il·lícita, Borràs i Isaías H.F. van pactar que en cadascun d'aquests expedients aportarien tres pressupostos a nom de proveïdors diferents, dos dels quals no eren ofertes reals sinó pressupostos 'comparsa' elaborats fal·laçment pels acusats Isaías H.F., Laura Borràs i Andreu P.M., amb el propòsit de simular que l'adjudicació es feia al millor licitador, encobrir que l'adjudicatari real de tots ells era Isaías H.F. i emmascarar el fraccionament il·legal d'aquests contractes", diu la fiscalia.

El tercer acusat, Andreu P.M., segons el ministeri públic, coneixia aquestes irregularitats i va "acceptar elaborar pressupostos i factures al seu nom com a treballador autònom o a través de l'empresa APMGC&CE, de la qual n’era administrador únic, i va confeccionar fal·laçment aquests documents seguint les indicacions d'Isaías H.F.". Les ofertes presentades per aquest empresari, segons la fiscalia, eren per fer de 'comparsa' o per guanyar el concurs, tot i que finalment el treball i els diners fossin per a Isaías H.F.. Altres ofertes 'comparsa' van ser presentades en nom d'altres empreses, cooperatives o autònoms, algunes de les quals elaborades directament per Borràs o el seu amic sense el consentiment dels afectats.

El ministeri públic detalla els 18 contractes menors sospitosos, amb el seu objecte, els tres pressupostos presentats, amb data, proveïdor i import, la proposta guanyadora i l'import i data del pagament al proveïdor. Els contractes s'agrupen en sis categories: creació i desenvolupament del portal web de la ILC, web dedicat a l'Any Joan Vinyoli, plataforma virtual 'Què llegeixes?', web de l'any literari Ramon Llull, web dels 30 anys de la publicació de 'Pedra de tartera', de Maria Barbal, i creació manteniment del web de l'any Bertrana.

Al tercer acusat la fiscalia li demana tres anys de presó, deu d'inhabilitació i 30.000 euros de multa. A cap dels tres processats els acusa de malversació ni frau administratiu, com apuntava inicialment el TSJC. A més, el TSJC va arxivar la causa contra un empleat de la ILC investigat per col·laborar en l'elaboració dels pressupostos ficticis, però que va culpar a Borràs de tot. El ministeri públic diu que no hi ha proves que col·laborés en l'entramat.

Presidenta suspesa

Borràs arriba al judici pel cas de la ILC ja com a presidenta suspesa del Parlament. Al juliol, la mesa del Parlament, amb els vots del PSC, ERC i la CUP, va aplicar el reglament de la cambra que preveu la suspensió dels drets i deures parlamentaris de manera "immediata" en casos de delictes "vinculats a la corrupció" i "una vegada sigui ferm l'acte d'obertura del judici oral".

A l'espera de la decisió del TSJC i d'un posterior recurs al Tribunal Suprem, Borràs s'arrisca a la inhabilitació en cas de condemna ferma. Aquest dijous ha anunciat que fa un parèntesi en la seva vida pública i a les xarxes socials per concentrar-se en el judici.

Tant en el cas de l'expresident Quim Torra com en el de l'exdiputat de la CUP Pau Juvillà, la JEC va ordenar al Parlament la retirada del seu escó un cop inhabilitats pel TSJC, que els va condemnar per desobediència. Torra té un recurs pendent al Tribunal Europeu de Drets Humans contra la pèrdua de l'escó per una condemna no ferma.

Una eventual inhabilitació de Borràs podria obrir el debat sobre el seu rol al capdavant de Junts, on ara comparteix el lideratge amb Jordi Turull, inhabilitat pel cas de l'1-O. També sobre la candidatura de Junts a les pròximes eleccions catalanes. L'exconseller d'Economia Jaume Giró no ha tancat la porta a postular-se.

Per ara, l'inici del judici contra Borràs agafa el partit postconvergent a les portes de les eleccions municipals, on Xavier Trias es juga el retorn al consistori barceloní.