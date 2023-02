Càrrecs de Junts, simpatitzants, ANC i Consell de la República han acompanyat la presidenta de JxCat, Laura Borràs, a les portes del TSJC, on avui comença el judici contra ella. En canvi, no hi ha anat ni l'alcaldable del partit a Barcelona, Xavier Trias, ni l'expresident Artur Mas. ERC i la CUP tampoc hi han assistit perquè consideren que és un cas de mala praxis i no de repressió contra l'independentisme, com denuncia Borràs. Òmnium i AMI no hi han enviat una delegació, tot i que en el cas d'Òmnium hi han assistit membres de la junta. Borràs està acusada d'haver suposadament fraccionat 18 contractes menors per afavorir un amic seu quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) del 2013 al 2017.

Borràs ha arribat al TSJC amb el seu nucli més proper format pel diputat Francesc de Dalmases, la secretària segona de la Mesa, Aurora Madaula, i l'expresident de la Generalitat Quim Torra. La presidenta de Junts ha caminat des de l'Arc del Triomf fins a les portes del TSJC per anar saludant les persones que s'hi ha desplaçat, enmig de crits de 'Presidenta' i 'No és justícia, és venjança'. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha encapçalat la delegació del partit i el grup parlamentari ha estat representat pel president, Albert Batet, la portaveu, Mònica Sales, i diversos diputats. La presidenta del Parlament suspesa ha pujat les escales del Palau de Justícia acompanyada de la seva filla, el seu marit i els advocats. I just abans d'entrar per la porta s'ha girat i ha aixecat el dit polze dirigint-se a les persones que han anat fins al TSJC per donar-li suport. No està previst que Borràs faci declaracions després que aquest dijous hagi anunciat, a través d'un vídeo a Twitter, que fa un parèntesi en la seva vida pública i a les xarxes socials per concentrar-se en el judici. 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació La fiscalia li demana 6 anys de presó, 21 d'inhabilitació per a càrrec públic i 144.000 euros de multa per prevaricació continuada i falsedat documental. En la primera sessió del judici d'avui les parts plantejaran el que s'anomena qüestions prèvies, que poden anar des de la recusació de magistrats, la suspensió del judici, la nul·litat de la causa o de determinades proves. El 20 de març està previst que Borràs i els altres acusats declarin davant del tribunal i que l'1 de març el judici quedi vist per sentència. El processament de Borràs va provocar una forta tempesta política entre JxCat i ERC, que va acabar el 28 de juliol amb la seva suspensió com a presidenta. A l'espera de la decisió del TSJC i d'un posterior recurs al Tribunal Suprem, Borràs s'arrisca a la inhabilitació en cas de condemna ferma. Tant en el cas de l'expresident Quim Torra com en el de l'exdiputat de la CUP Pau Juvillà, la JEC va ordenar al Parlament la retirada del seu escó un cop inhabilitats pel TSJC, que els va condemnar per desobediència. I es van quedar sense escó abans de la sentència ferma.