El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el ministre de la Presidència, Fèlix Bolaños, s'han reunit aquest dijous a Barcelona, segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ACN. Fonts de la Presidència asseguren que es tracta d'una reunió privada per comentar temes d'interès dels dos governs sense un de concret.

També afegeixen que tot i el diàleg entre els executius no es pot parlar de normalització de res. La trobada es produeix després de l'acord entre ERC i PSC per aprovar els pressupostos i en un context en què el govern espanyol defensa que la taula de diàleg "no és necessària" perquè ja hi ha "diàleg permanent". Des de la Moncloa parlen d'una trobada discreta dins la "normalitat institucional".