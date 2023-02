Units per Avançar ha acordat per unanimitat renovar l'acord per tornar a concórrer a les eleccions municipals amb el PSC a la ciutat de Barcelona. Albert Batlle es tornarà a incorporar a la candidatura dels socialistes, encapçalada per Jaume Collboni. El secretari general d'Units, Ramon Espadaler, ha dit que faran pinya amb Collboni "per convertir-lo en l'alcalde que Barcelona necessita i mereix". També ha destacat la figura de Batlle, tinent d'alcaldia de Seguretat, que ha complert "els compromisos electorals", com la convocatòria de noves places per a la Guàrdia Urbana.

En el consell nacional d'aquest dissabte, Espadaler també ha celebrat "el pas endavant" que suposa l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, que tiraran endavant gràcies al suport del PSC-Units i En Comú Podem. Per al dirigent de la formació, "l'embat per l'autodeterminació que la CUP pronosticava i que havia pactat amb ERC se'n va a la paperera de la història". Tot i que ha admès que no són els pressupostos que voldrien, ha celebrat que l'acord "acaba amb la política de blocs". També ha remarcat que el projecte inclou un ajut a l'escola concertada.