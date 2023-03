Els preparatius de l'Operació Catalunya es remunten al 27 de setembre del 2012, segons un àudio al qual ha tingut accés el diari digital 'El Món'. El rotatiu publica que va ser en aquesta data quan l'excomissari José Manuel Villarejo va mantenir un dinar amb Eugenio Pino, director adjunt de la Policia Nacional, i Agustín Linares, exdirector del cos policial.

La trobada tenia lloc pocs dies després d'una manifestació per la Diada massiva a Catalunya i quan no feia ni un any que Mariano Rajoy era president del govern espanyol. Segons 'El Món', el dinar va servir de "prèambul" del 'Proyecto Barna', que acabaria esdevenint l'anomenada 0peració Catalunya.

Durant l'àpat, afirmen que hi ha un problema "polític" amb Mas i Pujol, diuen que el govern espanyol està "indefens" i creuen que el 'sí' guanyaria en un referèndum sobre la independència de Catalunya. A més a més, lamenten que el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, hagi decidit nomenar el comissari José Luis Olivera com a nou director del Centre d'Intel·ligència i rellevar-lo del capdavant de la temuda Unitat de Delictes Econòmics i Financers (UDEF).

Tant Villarejo com Pino i Linares lamenten el relleu perquè era qui portava les investigacions dels Pujol, Convergència Democràtica de Catalunya i el Cas Palau. D'acord amb 'El Món', tots tres queden per a una altra reunió entre el 8 i el 15 d'octubre i Pino encarrega a Villarejo que aprofundeixi en 'l'afer de CiU' i ho filtri a la premsa.