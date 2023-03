L’expresident de la Generalitat Quim Torra defensa que la “ruptura democràtica unilateral” és l’únic camí “realista” per aconseguir la independència. En un article que publica aquest divendres a ‘Vilaweb’, l’expresident afirma que “no hi ha cap negociació ni cap diàleg que pugui tenir com a resultat l’autodeterminació”. Argumenta que no es pot dir que la via unilateral ha fracassat perquè no es va arribar a posar en pràctica. D’altra banda, l’expresident diu que calen “nous lideratges” dins l’independentisme davant una situació de “manca de credibilitat”. “La repressió l’hauríem de tenir assumida si volem la independència. I actuar amb més força i energia a cada cop repressiu”, afegeix.

Sota el títol ‘Per un programa independentista de debò’, Torra ha defensat que s’ha d’explorar “aviat” la via unilateral “vista l’estafada descomunal” de la taula de diàleg. Segons ha dit, és la via “realista i possible” i s’hi ha referit com el “veritable pragmatisme independentista”. “El seny independentista és prendre el camí de la ruptura unilateral. Qualsevol altra opció és rauxa i somni o, directament, engany”, ha afegit. En referència a l’octubre del 2017, Torra considera que potser va ser precisament la manca d’unitat allò que ho va afavorir. Segons ha dit, es va produir una situació en què les tres marques institucionals de l’independentisme (els espais de Junts, Esquerra i CUP) es vigilaven mútuament en un marc de desconfiança constant. “Aquesta desunió va funcionar com una mena de competició en què ningú no volia ser el primer de baixar del tren o de mirar de frenar-lo. Molt més important que la unitat dels partits és el lideratge de les propostes o la força d’unes idees centrals i la determinació de la gent organitzada al marge dels partits”, assegura.