L'Oriol Rovira viu a Oristà, al Lluçanès, on té una explotació d'un centenar de vaques i 300 porcs. Com a moltes altres masies, no estan connectats a la xarxa i agafen l'aigua de fonts de la finca. Però des del juliol de l'any passat que les fonts no ragen suficient i no tenen prou aigua per abastir tot el bestiar. Per això, cada dia ha d'anar-ne a buscar amb el tractor i una cisterna al pou més pròxim. Tot plegat, explica, li suposa un sobrecost "molt important" que, sumat a la falta de farratge, fa perillar el futur de la seva explotació. "Com li dic a una vaca que begui menys aigua?", lamenta. Unió de Pagesos alerta que la sequera pot fer desaparèixer explotacions ramaderes i agrícoles: "Està en joc la sobirania alimentària".

L'Oriol Rovira és la tercera generació d'una família de pagesos i, a casa seva, ningú recorda una sequera tan persistent com l'actual. "De sequeres n'hi ha hagut sempre, però aquesta és molt llarga, portem anys que no plou i això és molt greu", subratlla. A la seva explotació, a Oristà, cada dia gasta de mitjana uns 15.000 litres d'aigua a l'hivern, i uns 18.000 a l'estiu. Una quantitat que les fonts de la finca ja no li abasteixen. Per això, ha arribat a un acord amb el veí, que té un pou a casa i no té bestiar, i cada dia ha de desplaçar-se fins allà per carregar aigua.

Això, sumat a la manca de farratge, que a hores d'ara ja ha perdut el 50% de la collita per culpa de la falta de la pluja, fa que la situació sigui "molt greu" i no descarta que, si s'allarga, hagi d'acabar sacrificant part del bestiar. "Com menys bestiar, menys ingressos", lamenta. De moment, amb el tema de l'aigua, "viu al dia a dia" i conscient que el pou del veí es pot assecar en qualsevol moment. Si això passa, caldrà buscar una nova solució.

La sequera preocupa molt a Unió de Pagesos. Més enllà de les restriccions actuals i les que hi pugui haver en les pròximes setmanes, el sindicat alerta que la situació és tan greu que està en joc la sobirania alimentària del país. I el pitjor, segons el coordinador d'UP del Bages, Josep Guitart, "encara està per venir". "Portem gairebé 30 mesos de sequera persistent i les previsions no són optimistes. No anem bé. L'aigua de consum pel bestiar i per les masies està realment en perill", assenyala.

En aquest sentit, alerta que, si no plou aviat, hi ha "un perill real" de pèrdua d'explotacions a tot el país. "L'aigua ho és tot", conclou.