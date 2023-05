La covid-19 manté una tendència lleugerament en ascens a Catalunya tot i que el nivell de transmissió registrat continua sent baix. Els diagnòstics a l'atenció primària entre el 24 i el 30 d'abril se situen en 2.452 casos, pels 2.204 casos de la setmana anterior, segons dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions (SiViC), actualitzades aquest dimarts. Hi ha 313 pacients ingressats amb covid, 3 més que la setmana anterior, i 11 persones a l'UCI per aquesta malaltia, 3 menys. Després d'avançar-se aquest hivern, la grip ha tornat al nivell basal i va a la baixa, amb 1.364 casos en l'última setmana, 1.606 en l'anterior. La bronquiolitis, que va tenir un pic molt alt a finals de tardor, es manté estable.

El conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) manté en els últims dies una tendència lleugerament descendent després d'augmentar per l'efecte postvacances de Setmana Santa. Segons les dades del SiViC, entre el 24 i el 30 d'abril, la taxa d'infeccions respiratòries és de 395 afectats per 100.000 habitants, quan la setmana anterior era de 398. La distribució de virus mostra del rinovirus com el més freqüent (26,9% de les mostres), seguit del SARS-Cov-2 (16,2%). En el cas de la grip, és l'1,3%. A través d'aquest sistema d'informació, Salut informa de 2.452 positius per covid-19 a l'atenció primària en la darrera setmana. En l'anterior, entre el 17 i el 23 d'abril, se'n van diagnosticar 2.204. La taxa de casos per 100.000 habitants és de 31. Colau cancel·la la seva agenda després de donar positiu L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha cancel·lat la seva agenda els pròxims dies després de donar positiu en covid-10, segons han confirmat fonts municipals. "Donat que presenta símptomes ha cancel·lat la seva agenda per criteri mèdic", indiquen les mateixes fonts. La també candidata de Barcelona en Comú a l'alcaldia va participar aquest dilluns a la manifestació de l'1 de maig a la ciutat i tenia previst participar aquest mateix dimecres al matí en un debat electoral organitzat per SER Catalunya i 'El País'. Tanmateix, la seva agenda ha quedat cancel·lada. Hi ha 313 pacients ingressats a planta, 3 més que la setmana anterior. La majoria (79,5%) són persones majors de 60 anys. Hi ha 11 persones ingressades per aquesta malaltia a les Unitats de Cures Intensives (UCI), 3 menys que la setmana anterior. Pel que fa a les defuncions, el Departament de Salut va deixar d'informar de les morts atribuïbles al coronavirus com havia fet anteriorment. La incidència de la grip també puja lleugerament després que retornés al nivell basal, en una temporada en què es va avançar i va registrar dos pics. En la darrera setmana s'han diagnosticat 1.364 casos. En el grup de 15 a 44 anys, el que més casos registra, se n'han diagnosticat 660, mentre que la setmana anterior n'eren 756. Per darrere hi ha el grup de 45 a 59 anys, amb 358 diagnòstics, 421 el període anterior. En la franja de 5 a 14 anys, s'han diagnosticat 51 casos de grip, pels 56 de la setmana anterior; en els menors de 4 anys, 27 nous casos (38 la setmana anterior) i en els majors de 60, 268 (335 la setmana anterior). Quant a la bronquiolitis, es manté estable després de setmanes d'un descens més o menys sostingut. En la darrera setmana, la xifra de diagnòstics ha estat de 251, mentre que la setmana anterior en van ser 252. Per grups d'edat, s'han diagnosticat 189 casos de bronquiolitis en infants d'entre 0 i 4 anys, 136 dels quals en menors d'1 any. El pic de la bronquiolitis també es va avançar aquesta temporada i va ser molt més alt que en anys anteriors.