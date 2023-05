Queralt Tor, alcaldable per una llista vinculada a ERC a Gisclareny, és una de les 13.581 persones que van participar a les polèmiques oposicions de dissabte passat per estabilitzar plantilles de la Generalitat. És l'única integrant com a independent de la llista Acord Municipal al poble berguedà, de 28 habitants i el més petit de Catalunya.

Tor explica que "el procés no es va fer correctament i és clar que s'ha de tornar a fer". Després de dies de crítiques i rumors, els afectats van saber aquest dijous que hauran de repetir les proves d'aquí a dos mesos. Afirma que "estem decepcionats i enfadats" i assegura que, "per a la gent que fa temps que estudia, dos mesos és molt de temps". Afegeix que "ens sembla molt de temps, primer perquè mantenir el nivell d'estudi i concentració és molt de temps i perquè has d'anar repassant perquè si no, moltes coses s'hauran oblidat". La pitjor part, però, és que s'"allarga l'agonia dos mesos més" i remarca que porten molt de temps preparant-se i que dissabte van sortir pensant-se que el treball d'estudi s'havia acabat.

En el seu cas, va fer les proves per al cos de gestió. "Malauradament vam quedar sorpresos, perquè esperàvem que fos rigorosa i ben organitzada, per respecte a totes les persones que fa molt de temps que estem estudiant, feia molt de temps que teníem el dia marcat", subratlla. A més, molts dels opositors van haver de fer trajectes llargs. A tall d'exemple, explica que, com que viu a gairebé dues hores de Barcelona, va decidir anar a dormir a la capital aquella nit per ser-hi a primera hora sense problemes. Al final, però, no van obrir la facultat on s'havia d'examinar fins dues hores més tard.

Aquell mateix dia ja van veure algunes irregularitats i que els exàmens no es feien en les condicions esperades. "Entenem que no hi ha una solució fàcil, i que cal fer-ho en les condicions adequades, però haver de tornar-hi desmotiva i desencoratja molt", conclou.