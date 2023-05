La sala contenciosa-administrativa del Tribunal Suprem ha denegat la suspensió cautelaríssima demanada per la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, de l'acord de la Junta Electoral Central (JEC), del 3 de maig passat, que va deixar sense efecte la seva credencial com a diputada de la cambra catalana, en considerar que hi havia causa d'inelegibilitat sobrevinguda després de la condemna pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per prevaricació. L'alt tribunal assenyala que Borràs no ofereix cap argument per justificar la urgència que requereix una suspensió cautelaríssima sense sentir, en aquest cas, la JEC.

En la mateixa interlocutòria, la sala acorda incoar un incident cautelar ordinari, concedint a la JEC i a la fiscalia un termini comú que finalitzarà a les 15.00 hores del proper divendres 12 de maig perquè efectuïn al·legacions sobre la mesura cautelar. Respecte a un recurs plantejat contra el mateix acord pel Parlament de Catalunya, en què no es demanava la suspensió cautelaríssima sinó la cautelar ordinària, el Suprem ha donat deu dies a la JEC per a al·legacions abans de decidir sobre la mesura cautelar.