Barcelona en Comú ha decidit aquest migdia que els seus regidors votaran el candidat del PSC, Jaume Collboni, en el ple de l’Ajuntament de Barcelona que investirà el nou alcalde de la ciutat. El grup municipal, però, no entrarà en el govern en minoria del PSC i anuncia una oposició "clara i sense ambigüitats. En un comunicat, asseguren que la decisió arriba després de "molt debat" i la justifiquen per la necessària "coherència" d’evitar un govern de Junts que "estengui catifes vermelles als 'lobbies' i als sector favorables a les polítiques de la dreta". Alhora, el grup municipal vol deixar clar que la decisió s’ha pres "sense cap pacte previ" amb el PSC i "ni en cap cas" amb el PP.

La formació lamenta que el PSC "no hagi fet cap moviment" per assolir un acord entre les forces d’esquerres i es disposi a tenir l’alcaldia amb una "minoria precària" de només deu regidors. Malgrat tot, BComú espera que aquest exercici –que qualifiquen de "generositat i responsabilitat amb una ciutat majoritàriament progressista"-, serveixi en el futur per aconseguir un acord entre BComú, PSC i ERC, l’única garantia d’un govern "fort" que tiri endavant les polítiques públiques que Barcelona necessita.

Barcelona en Comú assegura, així, que només formarà part d’un govern a la ciutat si pot sumar amb "les altres dues forces progressistes", i des de l’oposició farà "tot el que calgui per aconseguir-ho".

L’alcaldessa en funcions i candidata de BComú, Ada Colau, explicarà aquesta decisió en la seva intervenció al ple d’aquesta tarda.

La decisió arriba després que les bases de Junts i ERC de Barcelona hagin avalat, aquest dissabte al matí, el pacte de Trias amb Maragall per a governar la ciutat.