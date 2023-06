Ernest Maragall serà el número dos d’ERC al Senat. Així ho ha decidit l’executiva dels republicans aquest dilluns, després de l’elecció de Jaume Collboni com a alcalde de Barcelona i després que es trenqués, per tant, el pacte amb Junts per governar l’ajuntament de Barcelona que l’hauria convertit en tinent d’alcaldia.

Segons el president del partit, Oriol Junqueras, el 23 de juliol està en joc «la defensa de Catalunya i Barcelona davant les ingerències de l’estat».