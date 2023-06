«Tinc el cor trencat i no sé per on començar a explica això», relata Fran Amaro a Instagram abans de denunciar que va patir una agressió homòfoba a la platja de la Mar Bella de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan. La víctima explica que estava amb un altre home quan un grup de «quatre o cinc» persones els va increpar i insultar per besar-se a la sorra. Després, de les paraules van passar a les mans. Al vídeo, publicat aquest dissabte a la xarxa social, explica que al seu company «li van arrencar la cadena del coll» i que li van pegar «al front, al nas, als braços i a les cames». Tot i que no aclareix si van denunciar els fets en una comissaria de la ciutat, assegura que la policia no va fer-hi res. «Ningú els va parar, ningú ens va ajudar. Tots se’n van rentar les mans», precisa.

Amaro, argentí resident a Barcelona des de fa uns mesos, té un compte a Instagram (@frandeviaje) on explica les seves aventures pel món. Ha visitat molts països i al vídeo posa èmfasi en la incredulitat que va sentir per patir un atac de LGTBI-fòbia a Barcelona. «Mai vaig pensar que viuria una cosa així», reitera. «Se’ns van acostar i ens van dir que no podíem ser allà ni fer-nos un petó en un lloc públic en ple 2023», detalla al vídeo, de quatre minuts, on també aclareix que a ell no el van agredir físicament. Respecte als presumptes agressors, tots homes, els qualifica d’«heterobàsics» per no respectar els drets LGTBI. «No importa el context o si portes la bandera multicolor: es fiquen amb tu perquè simplement existeixes i perquè estàs sent tu», lamenta, «indignat». Al vídeo, a més de criticar l’actuació policial, també manifesta que l’atenció mèdica rebuda en un hospital de la ciutat, sense detallar quin, «va ser una merda».